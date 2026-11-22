22/11/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Carlos Alcántara protagonizó un emotivo momento en televisión al hablar de su separación de Jossie Lindley, las críticas por sus recientes salidas y el fallecimiento de su madre. El actor se mostró afectado durante una entrevista con Pamela Vértiz, donde respondió a los comentarios sobre su vida personal.

'Cachín' respondió a los señalamientos sobre su vida personal

Desde que se hizo pública su separación a finales de febrero del 2026, el artista ha sido tema de comentarios en programas de espectáculos y redes sociales. Sus apariciones en reuniones y discotecas motivaron cuestionamientos.

En la conversación, el actor rechazó que las versiones sobre su vida privada lo describan como una persona que abandonó a su familia o que haya tenido conductas violentas. Alcántara se refirió a los señalamientos y expresó su desacuerdo con esas afirmaciones ante las cámaras.

"No soy una mala persona, no soy ningún abandonador de hogar, ni un maltratador, ni un nada", señaló.

El actor también habló sobre su madre, Rosa Isabel Vilar Bazay, conocida como doña Chavela, quien falleció el 9 de agosto. Al recordar su pérdida, se emocionó y reconoció que le cuesta sostener la imagen de fortaleza que suele mostrar ante los demás.

"Me hago el fuerte y no soy tan fuerte, soy un ser humano normal", sostuvo.

El momento terminó con Pamela Vértiz acercándose para abrazarlo. La entrevista forma parte de un adelanto de Día D, donde Alcántara aborda asuntos familiares y personales que han tomado relevancia desde el anuncio de su separación y la atención mediática que ha acompañado sus apariciones públicas.

El actor recordó una etapa marcada por excesos

Alcántara también habló en una entrevista anterior sobre los efectos de la fama en su vida personal. El actor reconoció que tuvo una etapa de excesos, una vida nocturna intensa y problemas con adicciones, experiencias que afirmó haber superado en los últimos años.

En esa conversación, contó que llegó a evitar mirarse al espejo al notar actitudes que relacionaba con su ego. También señaló que actualmente procura controlar esos comportamientos y mantenerse alejado de situaciones que podrían llevarlo nuevamente a los excesos, según sus propias declaraciones recogidas por el medio.

La entrevista de Día D reúne así sus respuestas a las críticas por su separación y el recuerdo de su madre, en medio de la exposición pública de su vida personal. Alcántara habló de su situación familiar y de su estado emocional ante la conductora.