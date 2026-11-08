Papa León XIV en Argentina: conoce el cronograma con cada fecha y actividad de su visita

08/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El papa León XIV desarrollará una visita oficial a Argentina durante cuatro días, desde el domingo 8 hasta el miércoles 11 de noviembre. El sumo pontífice cumplirá actividades en Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján, según establece el cronograma oficial difundido para esta jornada.

El recorrdido contempla una ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada y reuniones con autoridades políticas y religiosas. Asimismo, el itinerario incluye misas y encuentros directos con distintos sectores de la sociedad a lo largo de las cuatro jornadas programadas.

VIDEO | Argentina recibe al papa León XIV, sucesor de Francisco, el pontífice argentino que nunca visitó su país durante su papado y cuya memoria acompañará el viaje, marcado también por el vínculo que ambos construyeron hace más de dos décadas. pic.twitter.com/ppm1q5He5U — EFE Noticias (@EFEnoticias) November 8, 2026

Actividades del papa León en Argentina (hora local)

El primer compromiso será el domingo 8 de noviembre, cuando viaje desde Montevideo hacia el Aeroparque Jorge Newbery con llegada prevista a las 16:30 (hora local). Desde allí irá a la Plaza San Martín para homenajear al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia.

A las 17:20 tendrá su bienvenida en la Casa Rosada, a las 17:50 visitará al presidente de la Nación y a las 18:30 se reunirá con autoridades en el Palacio Libertad.

El lunes 9 de noviembre acudirá a las 9:15 al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, para visitar al personal y a los residentes.

Luego, a las 11:30 oficiará una misa en el Monumento de los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires, y a las 16:10 dialogará con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA).

A las 17:30 mantendrá una reunión con líderes de las comunidades cristianas en el Palacio San Martín. Posteriormente, a las 18:45 participará de las vísperas con los obispos argentinos y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana, cerrando el día a las 19:45 con una cena junto a los obispos en el Arzobispado de Buenos Aires.

Despedida y salida hacia Lima

Para el martes 10 de noviembre, partirá de Buenos Aires a las 7:30 y aterrizará a las 9:00 en el aeropuerto internacional de Córdoba.

A las 10:00 celebrará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar y a las 15:15 se reunirá con obispos, clero, religiosos, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

Ante ello, el avión despegará de regreso a las 16:55 para llegar a Aeroparque a las 18:10, antes de la vigilia con jóvenes a las 20:15 en el Monumento de los Españoles.

No obstante, el miércoles 11 de noviembre iniciará a las 8:00 con un recorrido por el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires y seguirá a las 10:00 con una misa en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

Finalmente, el pontífice se trasladará al Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza, donde se realizará la ceremonia de despedida a las 13:30, previa a su salida hacia Lima programada para las 14:00 (hora local).