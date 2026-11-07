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Se reportan inusuales rayos y truenos en Chincha: ¿por qué ocurre este fenómeno meteorológico?

Durante la tarde de este sábado, 7 de noviembre, en la ciudad de Chincha, en la región Ica, habitantes reportaron el registro de inusuales rayos y truenos a través de diversos videos difundidos en las redes sociales.

Se reportan inusuales relámpagos en Chincha
Se reportan inusuales relámpagos en Chincha (Composición Exitosa)

07/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 07/11/2026

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Durante la tarde de este sábado, 7 de noviembre, vecinos de la ciudad de Chincha, en la región Ica, reportaron el registro de inusuales rayos y truenos a través de diversos videos difundidos en las redes sociales.

Chincha es sorprendida por relámpagos este sábado 

En plataformas digitales como Facebook, Instagram y Tiktok se vienen publicando diversos materiales fotográficos y audiovisuales en los que se observa el cielo de la ciudad de Chincha ser iluminado por rayos y truenos generando sorpresa en los habitantes.

Por su parte, la plataforma ASISMET brindó mayores detalles sobre fenómemo meteorológico que no es recurrente que ocurra en esta parte del territorio nacional y explicó a que se debería su ocurrencia.

"El fenómeno meteorológico se produjo pasadas las 6 p.m hacia el este de la ciudad. Producidos por el traslado de nubosidad proveniente de las partes altas de la provincia de Chincha", se lee un post que publicó en su cuenta oficial de X (antes Twitter).

Por su parte, Abraham Levy, representante del Comando del Sector Privado frente al fenómeno El Niño, explicó en sus redes sociales que "vamos a presenciar muchos fenómenos inusuales" durante El Niño en referencia lo suscitado en Chincha.

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En esa línea, acotó que sobre todo lo más "impresionante", pero que no es apreciado en su magnitud porque estamos parados sobre él: "la supresión de la estacionalidad". "No hubo invierno en la costa y ya estamos con clima de verano", señaló.

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