Papa León XIV en Lima: cómo conseguir entradas gratis por Teleticket este 9 de noviembre

03/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El papa León XIV tendrá un encuentro con jóvenes y universitarios este jueves 12 de noviembre en Lima. La organización anunció que las entradas serán gratuitas y podrán obtenerse desde el lunes 9 a través de Teleticket. Asimismo, informó sobre los horarios y accesos al Estadio Nacional.

Entradas para la vigilia de León XIV: fechas y requisitos

Los boletos estarán disponibles desde el mediodía del lunes 9 de noviembre mediante Teleticket. El acceso será gratuito y estará dirigido a los jóvenes de entre 16 y 35 años.

Las entradas serán personales e intransferibles, por lo que cada asistente deberá utilizar el boleto que fue registrado con sus datos. Los adolescentes de 16 y 17 años también podrán participar, sin embargo, necesitarán que un adulto responsable gestione su inscripción y autorización correspondiente.

El padre Juan Bytton, secretario de la visita papal en Lima, explicó que las puertas del Estadio Nacional se abrirán a las 11 de la mañana. Las actividades preparatorias comenzarán a las 2:00 p. m, mientras que la llegada del santo padre está prevista para las 6:00 p. m.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | En el marco de la visita del papa León XIV al Perú, se alista una vigilia de oración en el Estadio Nacional. Conoce cómo obtener las entradas y participar de este encuentro de fe y espiritualidad. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL Lee también Jesús María: cierran espacios públicos hasta el 16 de noviembre por la visita del papa León XIV November 3, 2026

Estadio Nacional: aforo, horarios y accesos para la vigilia

De igual forma, la organización informó que el recinto tendrá capacidad para albergar un aproximado de 51.000 jóvenes para el encuentro con el sumo pontífice. Para facilitar el ingreso, se habilitará el 99% de las puertas del Estadio Nacional, según indicaron en conferencia de prensa.

Asimismo, el seminarista Marcos Gallardo señaló que se establecerán seis puntos de referencia para orientar el desplazamiento de los asistentes. Estos estarán ubicados en los cruces de las avenidas 28 de julio y Petit Thouars con distintas calles aledañas a la Vía Expresa.

Avenida 28 de Julio con la Vía Expresa.

Bausate y Meza con la Vía Expresa.

Jirón Madre de Dios con la Vía Expresa.

Jirón Madre de Dios con avenida Petit Thouars.

Jirón Saco Oliveros con avenida Petit Thouars.

Jirón Manuel Carpancho con avenida Petit Thouars.

Cada entrada indicará el sector y la puerta asignada para el ingreso al Estadio Nacional. De tal manera, los asistentes conocerán el acceso que les corresponde antes de llegar al recinto, como parte de la distribución preparada para recibir a los participantes.

La vigilia de oración con jóvenes y universitarios será una de las actividades que realizará el papa León XIV durante su visita al país. Las entradas serán gratuitas y estarán disponibles desde el 9 de noviembre en Teleticket, mientras que el encuentro se dará el jueves 12 en el Estadio Nacional.