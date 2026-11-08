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Partidos de HOY domingo 8 de noviembre: horarios, canales y dónde ver en VIVO

Los partidos de hoy, miércoles 4 de noviembre, llegan con una jornada cargada de fútbol. Conoce la programación del día, horarios, canales de televisión y dónde ver los partidos.

La jornada de hoy: Atlético de Madrid-FC. Barcelona
La jornada de hoy: Atlético de Madrid FC. Barcelona Composición Exitosa

08/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 08/11/2026

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Este domingo 8 de noviembre del 2026 EN VIVO la jornada futbolística continúa con definiciones apasionantes en el Perú y el mundo. Mientras la Liga1 disputa duelos claves por el título, en Europa todas las miradas apuntan al partidazo español entre el Atlético de Madrid contra el Barcelona en LaLiga.

Partidos de la Liga1 de HOY

Continúa la acción del torneo peruano con cuatro duelos programados, donde los candidatos al título salen a la cancha obligados a sumar de a tres:

1:00 p.m. - Los Chankas vs Alianza Lima (L1 MAX)

3:30 p.m. - Sport Boys vs UTC Cajamarca (L1 MAX)

6:00 p.m. - Deportivo Garcilaso vs Comerciantes Unidos (L1 MAX)

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8:30 p.m. - Universitario vs Deportivo Moquegua (L1 MAX y por Exitosa Deportes)

Partidos de LaLiga de España de HOY

Sigue la jornada española con un duelo determinante en la parte alta de la tabla entre colchoneros y azulgranas:

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8:00 a.m. - Elche vs Real Betis (ESPN3, Disney+ Premium)

10:15 a.m. - Real Sociedad vs Rayo Vallecano (Disney+ Premium)

12:30 p.m. - Celta de Vigo vs Levante (ESPN3, Disney+ Premium)

12:30 p.m. - Villarreal vs Getafe (DIRECTV Sports)

3:00 p.m. - Atlético Madrid vs Barcelona (ESPN, Disney+ Premium)

Partidos de la Premier League de HOY

El fútbol inglés presenta una cartelera atractiva con varios gigantes en acción buscando no perder pisada en la tabla:

9:00 a.m. - Sunderland vs Chelsea (ESPN, Disney+ Premium)

9:00 a.m. - Ipswich Town vs AFC Bournemouth (Disney+ Premium)

9:00 a.m. - Crystal Palace vs Liverpool (Disney+ Premium)

9:00 a.m. - Brighton & Hove Albion vs Brentford (Disney+ Premium)

11:30 a.m. - Manchester United vs Aston Villa (ESPN, Disney+ Premium)

Partidos de la Serie A de HOY

Continúa la jornada del calcio italiano con duelos históricos desde temprano y choques directos por los primeros puestos:

6:30 a.m. - Napoli vs Lazio (ESPN, Disney+ Premium)

9:00 a.m. - Genoa vs Milan (Disney+ Premium)

9:00 a.m. - Monza vs Atalanta (Disney+ Premium)

12:00 p.m. - Inter vs Como (Disney+ Premium)

2:45 p.m. - Fiorentina vs Juventus (ESPN2, Disney+ Premium)

Partidos de la Bundesliga de HOY

Se cierra la actividad dominical en el fútbol alemán con tres compromisos vibrantes:

9:30 a.m. - Köln vs Bayer Leverkusen (Disney+ Premium)

11:30 a.m. - Freiburg vs Union Berlin (Disney+ Premium)

1:30 p.m. - Hoffenheim vs Schalke 04 (Disney+ Premium)

Partidos de la Ligue1 de HOY

La jornada del fútbol francés ofrece seis encuentros claves en la lucha por los puestos europeos:

9:00 a.m. - Rennes vs Lille (Disney+ Premium)

11:15 a.m. - Angers SCO vs Nice (Disney+ Premium)

11:15 a.m. - Brest vs Olympique Lyonnais (Disney+ Premium)

11:15 a.m. - Le Havre vs Lorient (Disney+ Premium)

11:15 a.m. - Le Mans vs Monaco (Disney+ Premium)

2:45 p.m. - Lens vs Olympique Marseille (Disney+ Premium)

Partidos de la Primeira Liga de Portugal de HOY

Los principales candidatos al título portugués salen al campo de juego para mantener su racha ganadora:

10:30 a.m. - Estoril vs Marítimo

10:30 a.m. - Santa Clara vs Gil Vicente

1:00 p.m. - Vitória Guimarães vs Porto

3:30 p.m. - Rio Ave vs Sporting Braga

3:30 p.m. - Estrela vs Benfica

Partidos de la Liga Profesional de Argentina de HOY

Sigue la actividad en el torneo argentino con un duelo pactado para la tarde:

5:30 p.m. - Central Córdoba SdE vs Lanús (Disney+ Premium)

Partidos de la Liga MX de México de HOY

La jornada dominical se cierra por la noche con dos atractivos encuentros en el fútbol mexicano:

7:00 p.m. - Querétaro vs Puebla (TUDN USA, TUDN.com, FOX Mexico, TUDN App, ViX)

9:10 p.m. - León vs Guadalajara (TUDN)

Con este listado, ya sabes en dónde puedes ver cada partido de la Liga1, así como el de las ligas más importantes de Europa y América.

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