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Preparativos para visita papal

Papa León XIV en Estadio Nacional: presentan plan operativo con transporte, seguridad y atención médica

El encuentro del papa León XIV con jóvenes y universitarios se realizará el 12 de noviembre. El operativo contempla refuerzo del transporte público, vigilancia policial y servicios de emergencias.

Autoridades presentan operativo en el Estadio Nacional.
Autoridades presentan operativo en el Estadio Nacional. (Difusión)

06/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 06/11/2026

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La llegada del papa León XIV al Estadio Nacional contará con un plan especial de seguridad, transporte y atención de emergencias. Las autoridades presentaron el plan operativo para la vigilia de oración con jóvenes y universitarios, para este jueves 12 de noviembre.

Transporte público y organización del encuentro

La planificación reúne a diferentes instituciones para facilitar el desplazamiento de los asistentes y mantener el orden durante la actividad. La Conferencia Episcopal Peruana presentó el Plan Operativo Interinstitucional junto a representantes de la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU), Policía Nacional del Perú, Cuerpo de Bomberos, Ministerio de Salud, EsSalud, Municipalidad de Lima y el Instituto Peruano del Deporte.

Uno de los puntos principales será el refuerzo del transporte público para facilitar la llegada y salida de los participantes. La ATU anunció que se incrementarán los servicios de los corredores Azul y Morado, además de los servicios C y Expreso 1 del Metropolitano.

Para atender la demanda, se dispondrá de buses adicionales sin pasajeros en la estación Estadio Nacional, con el propósito de recoger a los usuarios después de la actividad. Además, también habrá unidades del transporte público en la avenida Paseo de la República, Isabel La Católica y Bausate y Meza.

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Estos servicios permitirán facilitar el retorno de los asistentes hacia diferentes distritos de Lima, entre ellos Ate, Miraflores, Santiago de Surco y Villa El Salvador. Las medidas forman parte de lo organizado para las actividades que cumplirá el santo padre durante su visita al país.

Seguridad, voluntarios y atención de emergencias

El operativo contará con mil trabajadores de la MML, quienes apoyarán en las labores de orientación y seguridad. Además, se utilizarán más de 1.000 cámaras de videovigilancia para reforzar el control en diversos puntos de la ciudad.

La PNP estará a cargo de la seguridad en los alrededores del Estadio Nacional. Además, también participarán los Bomberos, el Minsa y EsSalud, que brindarán apoyo ante posibles emergencias durante la concentración de asistentes al evento.

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El encuentro tendrá un aforo aproximado de 51.000 personas y contará con 15.000 voluntarios, quienes ayudarán a recibir, orientar y acompañar al público. Estas medidas forman parte de la organización prevista para la vigilia de oración con jóvenes y universitarios.

El papa León XIV llegará a Lima el miércoles 11 de noviembre y, al día siguiente, participará en diversas actividades religiosas e institucionales. Entre ellas figura este encuentro con jóvenes en el Estadio Nacional.

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