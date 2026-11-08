El papa León XIV pide a los jóvenes en Uruguay atreverse a casarse y formar una familia: "No le teman al para siempre"

08/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El papa León XIV encabezó este sábado una vigilia de oración en el estadio Centenario de Montevideo frente a 70.000 personas, durante su segunda jornada de visita oficial a Uruguay. En el encuentro, el pontífice pidió a la juventud animarse a contraer matrimonio y constituir un hogar frente al contexto actual.

Como se sabe, la autoridad religiosa abordó el incremento de la secularización y la indiferencia religiosa. Cabe mencionar que, en territorio uruguayo, el 36 % de los ciudadanos se identifica como católico, mientras que el 29 % se declara agnóstico o ateo.

"Atrévanse a dar el paso casándose"

El papa se dirigió a las parejas a recibir a los hijos pese a las opiniones que los califican como una carga, y animó a no descartar la vocación hacia el sacerdocio o la vida consagrada. Asimismo, planteó entregar tiempo, dinero, comodidad y proyectos para ayudar al prójimo e inspirar interrogantes sobre su libertad y amor.

"¡Atrévanse a dar el paso casándose y formando una familia. ¡No le teman al para siempre!", dijo el papa León XIV.

Los presentes corearon el nombre del pontífice en muchas ocasiones mientras él los llamaba a buscar la santidad sin quedarse únicamente en una fe de costumbre.

"¡Sean santos! No se conformen con una vida simplemente correcta ni con una fe de costumbre que se contente con lo indispensable", dijo León XIV.

Con esta ceremonia en la capital uruguaya, el papa finalizó una agenda diaria que inició con una misa en Paysandú, y luego por por un recorrido en el barrio de Casavalle y una cita con el sector educativo en la Universidad Católica.

Reflexión sobre el 36 % de población católica

Durante su intervención, el representante de la Iglesia explicó que en diversos espacios las creencias ya no se comparten como en épocas pasadas y aumentan las personas sin vínculo frecuente con la práctica religiosa.

No obstante, resaltó la labor de padres que oran con sus hijos, docentes, comunidades, jóvenes creyentes y sacerdotes que viajan largas distancias para entregar los Sacramentos.

"Cuando se pretende construir un mundo sin Dios, se corre el riesgo de dejar también al hombre sin lugar", mencionó el Sumo Pontífice.

En esa línea, advirtió que en ocasiones se intenta recluir la fe al entorno privado como si no aportara a la convivencia social. Por ello, solicitó a los creyentes actuar como referentes ante los demás.