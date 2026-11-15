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Misa del papa León XIV en Lima: conoce las puertas de acceso de la Base Aérea Las Palmas

El Ministerio de Defensa difundió el plano oficial de ingresos a la Base Aérea Las Palmas para orientar a los miles de fieles que asistirán a la celebración eucarística de despedida del sumo pontífice antes de su retorno al Vaticano.

El sumo pontífice realizará la misa el 16 de noviembre.
El sumo pontífice realizará la misa el 16 de noviembre. (Difusión)

15/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 15/11/2026

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En el marco de la visita apostólica del papa León XIV al Perú, el Ministerio de Defensa (Mindef) publicó el mapa oficial con las puertas de acceso habilitadas en la Base Aérea Las Palmas, ubicada en el distrito de Santiago de Surco. 

Distribución de accesos y recomendaciones del Ministerio de Defensa para los fieles

Esta disposición busca garantizar un ingreso ordenado y seguro de los miles de fieles que acudirán a la multitudinaria misa central en Lima, ceremonia litúrgica con la que el sumo pontífice cerrará su itinerario pastoral en territorio peruano antes de emprender su retorno al Vaticano. 

Con el objetivo de evitar aglomeraciones y facilitar el flujo peatonal hacia las distintas zonas asignadas dentro del recinto militar, el sector Defensa detalló la ubicación exacta de los puntos de control y verificación. Los asistentes deberán identificar previamente la puerta correspondiente a su sector antes de desplazarse hacia los alrededores de la base aérea para garantizar un desplazamiento ordenado.

La organización de la visita papal confirmó que los fieles podrán asistir a la misa de despedida del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas presentando su entrada digital o únicamente su documento de identidad. Entre las identificaciones aceptadas figuran el DNI, el pasaporte y el carnet de extranjería, una alternativa que facilitará el acceso de quienes participarán en esta multitudinaria celebración eucarística.

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El ingreso al recinto comenzará desde las 10:00 p. m. de hoy, según lo establecido por los organizadores. La apertura anticipada permitirá que los asistentes encuentren sus respectivos espacios y se ubiquen en los bloques asignados dentro de la base aérea, mientras esperan la última celebración religiosa del pontífice antes de su partida del Perú.

Modalidades de ingreso y preferencia para asistentes con registro previo

El secretario general de la visita papal, Juan Bytton, explicó que los asistentes que hayan reservado previamente su acceso a través de Ticketmaster tendrán preferencia durante el ingreso a la Base Aérea Las Palmas. Sin embargo, precisó que quienes no consiguieron una entrada digital también podrán acudir a la misa del papa León XIV, siempre que presenten su Documento Nacional de Identidad (DNI).

La plataforma Ticketmaster permanecerá disponible hasta el mismo día de la celebración religiosa para quienes todavía deseen gestionar su reserva. Según Bytton, los registros ya habían alcanzado aproximadamente el 80% del aforo previsto, por lo que exhortó a los fieles a completar el procedimiento de manera anticipada con el fin de organizar la llegada de los asistentes y agilizar los controles de acceso al recinto.

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En ese sentido, el papa León XIV invitó a la comunidad a vivir este encuentro litúrgico en un clima de profunda comunión fraterna y respeto mutuo, recordando que la participación ordenada es también una muestra concreta de hospitalidad y testimonio cristiano.

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