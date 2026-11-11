Javier Milei se despide entre lágrimas del papa León XIV tras su gira por Argentina

11/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de Argentina, Javier Milei, despidió este miércoles entre sollozos al papa León XIV al pie del avión oficial que traslada al Santo Padre hacia el Perú. El emotivo adiós se produjo tras la culminación de las actividades pastorales desarrolladas en la localidad de Luján. De esta manera, el pontífice emprendió el trayecto hacia el territorio peruano para dar inicio a la última escala de su gira por Sudamérica.

Cierre de la gira pastoral en Argentina y emotivo saludo final

El mandatario recibió al Papa apenas bajó de la camioneta negra que lo trasladó desde Luján y lo acompañó en una breve caminata de unos pocos metros hacia la zona de desembarque. En el trayecto previo al abordaje, ambas autoridades se acercaron a saludar a un pequeño grupo de fieles que aguardaba en el lugar, entre los cuales se encontraba un niño en silla de ruedas.

Minutos después del mediodía, el mandatario nacional arribó a la terminal aérea acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el canciller Pablo Quirno, y otros integrantes del Gabinete, quienes participaron del acto protocolar de despedida.

Durante el encuentro final en la pista de aterrizaje, Javier Milei saludó personalmente al Sumo Pontífice y lo acompañó visiblemente conmovido hasta la escalera del avión comercial que lo trasladaría hacia la ciudad de Lima para continuar su itinerario internacional.

Balance de las jornadas apostólicas y partida hacia el Perú

De esta manera, León XIV concluyó su visita a la Argentina, luego de varias jornadas marcadas por multitudinarias celebraciones religiosas, encuentros institucionales y mensajes enfocados en la paz, el diálogo y la unidad social.

Durante su estadía en el país trasandino, el Santo Padre desplegó una intensa agenda de actividades que abarcó las ciudades de Buenos Aires, Córdoba y Luján, donde miles de feligreses se congregaron para presenciar las liturgias y escuchar sus reflexiones sobre los desafíos actuales.

Uno de los hitos principales del recorrido fue la multitudinaria misa celebrada frente a la Basílica de Luján, espacio en el cual el jefe de la Iglesia católica brindó su homilía de cierre y expresó su gratitud por el recibimiento brindado por la ciudadanía.

En ese sentido, el papa León XIV dio por finalizada una visita histórica en territorio argentino que movilizó a miles de fieles a lo largo del país, permitiendo consolidar un espacio de encuentro y reflexión espiritual antes de emprender su vuelo oficial para dar paso al inicio de sus actividades pastorales e institucionales programadas en el Perú.