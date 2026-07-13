Bryan Arámbulo separa a su hermano de la dirección de su orquesta tras acumularse las denuncias en su contra

13/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Bryan Arámbulu tomó una drástica decisión sobre la gestión de su carrera artística al informar que su hermano, Christian Arámbulu dejó de ser el manager y representante de su agrupación.

Anuncian cambios tras las recientes polémicas

La medida quedó plasmada en un comunicado oficial dirigido a promotores, medios y seguidores, y se produce en un momento de presión pública para el cantante, quien acumula dos denuncias por compromisos económicos que no se habrían cumplido.

Mediante un comunicado explicó que la medida responde a una serie de problemas relacionados con compromisos asumidos sin el conocimiento del equipo artístico y aclaró que el ciclo laboral con su hermano terminó desde hace un tiempo.



"Debido a recientes inconvenientes y compromisos pactados de manera externa de los que no teníamos conocimiento, nos vemos en la obligación de aclarar que el señor Christian Arámbulo ya no ejerce funciones como mánager ni representante de la orquesta", señaló

Esta decisión se da luego de las denuncias realizadas por un excantante de la orquesta y por Susan León, quien aseguró haber pagado por una presentación que finalmente no se llevó a cabo.

En el comunicado también advirtió que el equipo legal de la orquesta "ya se encuentra evaluando la situación y tomará las acciones legales correspondientes contra aquellas personas, medios o plataformas que intenten manchar, difamar o dañar el honor y el nombre de Bryan Arámbulo".

Las dos denuncias que aceleraron la decisión

La primera denuncia fue la del cantante venezolano Marcos Martínez, quien trabajó más de ocho años con Arámbulu y regresó al Perú para la última gira del artista. Sin embargo hubo cambios en el sueldo, ya que el acuerdo verbal era de 3500 soles pero que al llegar a Cusco, la cifra que le ofrecieron fue de 400 soles.

Al reclamarle, dejaron de convocarlo. Bryan lo tildó de "malagradecido" mientras que Christian atribuyó la falta de pago a una situación de extorsión que obligó a pausar la agenda de la orquesta.

La segunda denuncia llegó de parte de Susan León quién contrató al cantante para una presentación el 8 de mayo en el centro comercial Parque Huaral. Realizaron un contrato y se hizo toda la publicidad para anunciar el evento pero nunca llegó a presentarse.

Luego de las recientes controversias, Bryan Arámbulo decidió realizar cambios en su equipo de trabajo. Su hermano Christian Arámbulo dejó sus funciones como mánager y representante de su orquesta, mientras que el cantante continuará enfocado en su carrera musical y alejado de las polémicas.