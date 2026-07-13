Keiko Fujimori sostuvo reunión con el expresidente Manuel Merino: "No venimos a hacer recomendaciones, venimos a felicitar"

13/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta electa del Perú, Keiko Fujimori Higuchi, sostuvo este lunes 13 de julio una reunión con el exmandatario Manuel Merino de Lama, a menos de 48 horas de recibir su credencial que la reconocerá como jefa de Estado para el período constitucional 2026-2031.

La también lideresa de Fuerza Popular continúa sosteniendo encuentros de diálogo en su denominada Oficina de la Presidenta Electa, ubicada en San Isidro, y en esta oportunidad recibió la felicitación del expresidente acciopopulista, quien en noviembre de 2020 renunciara al cargo en medio de una crisis social en rechazo a su asunción a Palacio de Gobierno.

Rechaza recomendación de organismo de la ONU en favor de Pedro Castillo

De acuerdo con lo trascendido, ambos líderes políticos dialogaron sobre la visión del Perú en el marco de las demandas y urgencias que exige la población, como, por ejemplo, la lucha contra la criminalidad y la atención al Fenómeno El Niño.

En ese sentido, recomendó a Fujimori que tenga el mayor control posible del orden interno y que su visita no ha sido para proponer ministros, sino reconocer su victoria en la segunda vuelta electoral.

Asimismo, fue consultado por Exitosa sobre la recomendación del Grupo de Trabajo Detención Arbitraria de la ONU, organismo que aseveró que la detención del expresidente Pedro Castillo Terrones fue "arbitraria", por lo que aconsejaron su libertad y el pago de una indemnización a su favor, respondiendo que no debería dársele importancia.

"En eso hay independencia del Perú, no podemos ser dependientes de organismos internacionales que muchas veces tienen un sesgo", señaló, dejando en claro que su homólogo continúe en el penal de Barbadillo.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯️🗯️ | La presidenta electa Keiko Fujimori ha continuado con sus reuniones con diversas figuras políticas y este lunes recibió en su oficina a los excandidatos presidenciales Carlos Espá y César Acuña. Horas más tarde se reunió con el expresidente Manuel... pic.twitter.com/jwmY8sDXYP — Exitosa Noticias (@exitosape) July 14, 2026

Presidentes de la región empiezan a confirmar su presencia en la ceremonia de toma de mando

En el marco de la ceremonia de juramento de Keiko Fujimori Higuchi, el presidente de Chile, José Antonio Kast, confirmó que estará en dicho acto, este 28 de julio en el Congreso de la República.

Del mismo modo, no es el único mandatario de la región que ha confirmado su visita oficial, puesto que, desde Argentina, Javier Milei, también hizo lo propio. "El 28 de julio voy a estar en Perú, en la asunción de Keiko Fujimori", sostuvo en una entrevista radial brindada a Now 97.9, donde mencionó que asistirá a Colombia para el mismo acto que encabezará Abelardo De La Espriella.

Vale mencionar que, en una entrevista brinda a la Revista Semana de Colombia, la presidenta electa peruana reveló que invitó a su juramento al derechista colombiano; no obstante, le respondió que por el momento no iba a salir de su país, aunque se mostró conforme con las futuras relaciones que entablarán.

A menos dos semanas de su asunción al cargo, Keiko Fujimori continúa sus reuniones con líderes políticos y sociales del país y del extranjero.