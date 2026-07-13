Migraciones reanuda emisión de pasaportes HOY, lunes 13 de julio, tras superar falla en plataforma del Reniec

13/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Superintendencia Nacional de Migraciones anunció este lunes el restablecimiento de la atención para el trámite y emisión de pasaportes electrónicos en todas sus oficinas a nivel nacional, luego de que concluyeran las labores de mantenimiento en los servicios digitales del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), cuya interrupción afectó la atención de miles de ciudadanos.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la entidad confirmó que el servicio volvió a operar con normalidad y exhortó a los usuarios a acudir a las sedes correspondientes para continuar con sus trámites.

"¡Atención! Concluido el mantenimiento de los servicios digitales del Reniec, Migraciones Perú reanudó la atención para el trámite de pasaporte en todas sus sedes del país", informó la institución en su cuenta oficial de X.

Asimismo, la entidad invitó a los ciudadanos a revisar los canales oficiales para conocer mayores detalles sobre la atención y los servicios disponibles.

📄 #NotaDePrensa | ¡Atención! Concluido el mantenimiento de los servicios digitales del @ReniecPeru, #MigracionesPerú 🇵🇪 reanudó la atención para el trámite de pasaporte en todas sus sedes del país.



✅ Más información 👉 https://t.co/f3D2Fskfq8 pic.twitter.com/VAi5eRQ4HT — Migraciones Perú (@MigracionesPe) July 13, 2026

¿Por qué se suspendió la emisión de pasaportes?

La reanudación del servicio se produce luego de una suspensión temporal anunciada por Migraciones debido a una falla en la plataforma virtual del Reniec, entidad responsable de proporcionar la información de identificación necesaria para la emisión de pasaportes electrónicos.

Como consecuencia de esta incidencia técnica, las oficinas de Migraciones dejaron de atender de manera temporal los trámites de expedición del documento de viaje, generando inconvenientes para usuarios que tenían citas programadas o necesitaban obtener su pasaporte con urgencia.

En ese momento, la institución explicó que la interrupción era ajena a su gestión y pidió comprensión a la ciudadanía mientras se desarrollaban los trabajos de mantenimiento en la plataforma del Reniec. Además, aseguró que informaría oportunamente cuando el servicio pudiera restablecerse de manera segura y completa.

📣#COMUNICADO | La Superintendencia Nacional de Migraciones informa lo siguiente: pic.twitter.com/CCQqlODtUK — Migraciones Perú (@MigracionesPe) July 11, 2026

Atención vuelve con normalidad en todo el país

Tras culminar el mantenimiento de los sistemas digitales, Migraciones confirmó que todas sus sedes retomaron la atención habitual para la emisión de pasaportes electrónicos.

La normalización del servicio permitirá que los usuarios continúen con los trámites pendientes, incluidos aquellos que fueron reprogramados debido a la suspensión temporal. Asimismo, las personas con viajes próximos podrán gestionar nuevamente su documento de identidad para salir del país siguiendo los procedimientos establecidos por la entidad.

Migraciones recordó que cualquier información relacionada con horarios, requisitos o novedades debe consultarse únicamente a través de sus canales oficiales, con el fin de evitar desinformación o posibles estafas.

Con el restablecimiento de la plataforma del Reniec, la emisión de pasaportes vuelve a desarrollarse con normalidad en todo el territorio nacional. La rápida reanudación del servicio permitirá reducir el impacto ocasionado por la suspensión temporal y garantizar que los ciudadanos puedan continuar con sus trámites de viaje sin mayores contratiempos.