ONP inicia PAGO de Bono Complementario Minero: ¿Cuáles son los requisitos y modalidades del depósito?

13/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Oficina de Normalización Previsional (ONP), iniciará el 15 de julio el pago anual del beneficio correspondiente al Fondo Complementario de Jubilación Minera, Metalúrgica y Siderúrgica, conocida como Bono Minero. Descubre cuáles son los requisitos y las modalidades para el depósito.

ONP iniciará pago del Bono Minero el 15 de julio

¿Eres jubilado minero o metalúrgico? Ten en cuenta el reciente anuncio de la ONP: Más de 32 mil pensionistas del Sistema Nacional de Pensiones (SNP) y del Sistema Privado de Pensiones (SPP) se verán beneficiados con el pago anual del Fondo Complementario de Jubilación Minera, Metalúrgica y Siderúrgica (FCJMMS) correspondiente al año fiscal 2025.

De acuerdo a la entidad adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en 2025, el fondo acumuló un valor de más de S/314 millones, lo que permitirá dar este beneficio económico a pensionistas de jubilación, invalidez, viudez y orfandad de los sectores minero, metalúrgico y siderúrgico.

Asimismo, se precisa que este bono minero constituye un apoyo económico adicional para quienes desarrollaron actividades de alto riesgo y perciben una pensión bajo la Ley N.° 25009, del Sistema Nacional de Pensiones (SNP), o la Ley N.° 27252, del Sistema Privado de Pensione s (SPP).

Más de 32 mil pensionistas recibirán el Bono Complementario Minero este 15 de julio.

Más de 30 mil beneficiarios del Bono Minero

Este Bono Complementario Minero se dará desde el 15 de julio y lo podrán cobrar los pensionistas que presentaron su solicitud hasta el 31 de diciembre del 2025 y cumplieron con los requisitos establecidos en la normativa vigente.

Puedes revisar las cifras del Fondo Complementario de Jubilación Minera, Metalúrgica y Siderúrgica a través del siguiente ENLACE. Este fondo se constituye con el 0,5 % de la remuneración bruta mensual de los trabajadores mineros, metalúrgicos y siderúrgicos; y con el 0,5 % de la renta anual antes de impuestos de las empresas mineras, metalúrgicas y siderúrgicas.

En el caso de los pensionistas de discapacidad, el beneficio se otorgará siempre y cuando los aportes se hayan originado por labores de las actividades minera, metalúrgica o siderúrgica a las que se refieren la Ley Nº 25009 y la Ley Nº 27252.

Bono Complementario Minero: Modalidades de pago

Los pensionistas del SNP que reciben su pensión mediante abono en cuenta recibirán el depósito del bono minero en la misma cuenta bancaria donde habitualmente cobran su pensión.

En tanto que, los jubilados que cobran su pensión a domicilio y son beneficiarios del fondo complementario minero, recibirán este beneficio junto con el pago de su pensión del mes de agosto de 2026, para quienes lo hayan solicitado así a la ONP.

Quienes no informaron su decisión de pago a domicilio hasta el 28 de mayo de 2026 recibirán el Bono Minero mediante abono en su cuenta de ahorros del Banco de la Nación el 15 de julio de 2026. Los nuevos beneficiarios podrán obtener información sobre la modalidad de pago comunicándose a la central telefónica ONP Te escucha: (01) 634 2222.

Así que si eres jubilado minero o metalúrgico, ten en cuenta que la ONP inicial el 15 de julio el pago del Beneficio Complementario Minero correspondiente al ejercicio 2025, conocido como Bono Minero.