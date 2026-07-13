JNJ: Este 14 de julio inicia la evaluación final para la elección del nuevo jefe de la ONPE

13/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) se prepara para cerrar un proceso que ha estado marcado por cuestionamientos y retrasos. Este martes 14 de julio, a las 11:00 a.m., se realizará la entrevista personal al único candidato habilitado, Carlos Loyola Escajadillo, en la sede institucional de San Isidro.

La sesión pública será dirigida por la presidenta de la entidad, María Teresa Cabrera Vega, y marcará el inicio de la etapa final para definir al nuevo jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Antecedentes del concurso

El camino hacia esta definición no ha sido sencillo. El concurso anterior quedó desierto luego de que Loyola fuera excluido por no declarar inicialmente dos procesos judiciales en trámite. La JNJ consideró que la omisión afectaba la transparencia, pero el postulante presentó un recurso de reconsideración alegando que la medida era desproporcionada.

Finalmente, el pleno aceptó sus argumentos y lo reincorporó, convirtiéndolo en el único aspirante en carrera. La otra postulante, Amparo Ortega Campana, renunció irrevocablemente por motivos de salud, dejando a Loyola como la única opción viable.

Evaluación y procedimiento

La entrevista de este martes será determinante. Los magistrados evaluarán la trayectoria profesional, la idoneidad ética y los resultados de las pruebas de confianza aplicadas previamente.

El reglamento exige que cada voto emitido por los miembros de la JNJ esté acompañado de una fundamentación escrita, lo que busca garantizar transparencia y control ciudadano. Los resultados, incluyendo el cuadro de méritos y las calificaciones finales, se publicarán el mismo día en la plataforma digital de la institución.

Juramentación oficial

La ceremonia de juramentación está programada para el jueves 16 de julio, en el auditorio de la JNJ en San Isidro. Con este acto protocolar se formalizará la transferencia de funciones y se dará inicio al nuevo período institucional de la ONPE, organismo clave en la organización de los procesos electorales en el país.

La ONPE es responsable de garantizar la transparencia y eficiencia en la organización de elecciones nacionales, regionales y municipales. La ausencia de un jefe titular generaba incertidumbre en un contexto político sensible, por lo que la posible designación de Loyola buscaría devolver estabilidad y confianza.

El 14 de julio será clave para definir la conducción del organismo electoral, mientras que el 16 de julio se oficializará la juramentación que pondrá fin a la incertidumbre. La expectativa ciudadana se centra en que este nombramiento fortalezca la confianza en los procesos electorales y marque un nuevo inicio para la ONPE.