Erling Haaland regresa a Noruega con un mapache como recuerdo tras la eliminación: "Me siguió hasta casa"

13/07/2026 / Exitosa Noticias / Virales

La eliminación de Noruega en los cuartos de final del Mundial 2026 no impidió que Erling Haaland regresara a su país con una sonrisa y un recuerdo particularmente llamativo y muy comentado: un mapache disecado bajo el brazo. La escena, captada en el aeropuerto de Oslo, se viralizó de inmediato y generó una ola de memes y comentarios en redes sociales.

Tanto fue así que el propio delantero, como suele hacer costumbre, bromeó en del asunto en sus redes oficiales con la frase "Me siguió hasta casa", acompañada de emojis de mapache y risas.

El curioso souvenir

El animal, conocido como "Whiskey Raccoon", sostiene una botella entre sus patas y fue adquirido por Haaland en la tienda Wild Bill's Western Store de Dallas, durante la concentración de Noruega en el torneo.

El artículo, valorado en unos 750 dólares, se convirtió en el protagonista inesperado del regreso del goleador. Además del mapache, Haaland compró botas y sombrero de vaquero, reforzando el guiño cultural a su paso por Estados Unidos.

La imagen del delantero con el mapache desató una avalancha de comentarios. Algunos seguidores lo bautizaron como la "nueva mascota" de Haaland, mientras otros propusieron nombres como Cowboy, Tex o Ranger. El gesto fue interpretado como una muestra de su carácter espontáneo y sentido del humor, que contrasta con la intensidad de su desempeño en la cancha.

Haaland publicó una foto con su mapache en redes.

Su desempeño en el Mundial

Más allá del souvenir, Haaland cerró su primer Mundial con cifras históricas: 7 goles en 5 partidos, llevando a Noruega por primera vez a los cuartos de final. Su actuación más destacada fue el doblete frente a Brasil en octavos, que consolidó a su selección como revelación del torneo.

Sin embargo, la eliminación llegó en los cuartos de final ante Inglaterra (1-2 en prórroga); aún con ello, Haaland destacó que lo más importante fue "poner a Noruega en el mapa" y motivar a las nuevas generaciones.

El regreso de Haaland con un mapache disecado se convirtió en una de las imágenes más comentadas del Mundial 2026. El contraste entre su rendimiento deportivo y el extravagante recuerdo refleja tanto su impacto dentro de la cancha como su capacidad de generar conversación fuera de ella.

El "Whiskey Raccoon" ya es parte del folclore futbolístico y un símbolo inesperado del paso del delantero por Estados Unidos, sumando un capítulo curioso a la historia de un Mundial que Noruega recordará como su mejor participación.