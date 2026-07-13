Rapero estadounidense se va a los golpes y protagoniza tremenda pelea en un festival de música

13/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El rapero estadounidense Emiliano Aguilar vuelve a estar en el ojo público tras el incidente registrado durante el BelicoFest 2026, realizado en Los Ángeles, California. Las imágenes difundidas en redes sociales muestran al artista intercambiando golpes con un hombre en medio del evento.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

De acuerdo con testimonios de asistentes y las grabaciones difundidas en plataformas digitales, el cantante acudió al evento en compañía de algunos amigos. Según relató horas más tarde en sus redes sociales, el altercado habría ocurrido después de encontrarse con un hombre que, aseguró, llevaba más de un año enviándole amenazas.

La pelea sucedió en medio de la gente que se encontraba viendo el show, pues era una zona llena en la planta baja del recinto. En los videos se aprecia cómo ambos hombres se enredan a golpes y manotazos hasta que terminan en el piso. De momento, se desconoce la identidad de la otra persona involucrada en la pelea.

#VIDEO // "Yo no me dejo de nadie": Emiliano Aguilar justifica su pelea a golpes en el Bélico Fest de Los Ángeles y bromea con que el zafarrancho reveló su calvicie heredada. pic.twitter.com/tcxj68Abqf — Grupo Marmor (@Marmor_Informa) July 13, 2026

Por ahora los organizadores del festival no han informado si hubo personas detenidas o si el incidente tendrá alguna consecuencia para alguno de los involucrados. La pelea ocurrió mientras miles de asistentes disfrutaban del evento, por lo que varios de los presentes captaron el momento desde distintos ángulos y compartieron los videos en plataformas digitales.

Las reacciones no se hicieron esperar, mientras algunos criticaron al cantante por pelearse a golpes, otros criticaron la acción de la policía que se demoró mucho en separar a los dos protagonistas del altercado.

Emiliano rompe su silencio

Horas después del altercado, el intérprete de "Soy El Vato" tomó su cuenta de Tiktok para romper el silencio. Lejos de esquivar el tema, lo abordó con la franqueza que lo caracteriza con dos videos en la plataforma y en sus historias.

"La verdad una disculpa, ese chico desde hace como un año... dice que me va a hacer algo, por fin se atrevió, nos peleamos como tiene que hacer. Yo no me dejo ante nadie, aquí andamos, todo bien", declaró el hijo de Pepe Aguilar

El primogénito de la dinastía Aguilar enfatizó con total seguridad estar bien y confirmó ante las cámaras que terminó el altercado sin sufrir un solo rasguño, además agradeció a sus fans por las muestras de cariño que el enviaron.

Esta pelea se suma a una serie de episodios que han mantenido a Emiliano Aguilar, hijo del cantante Antonio Aguilar Jr. y nieto del charro de Villanueva, en el centro de la conversación pública más allá de su música.