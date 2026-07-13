Toledo cumple con los requisitos para que se le otorgue la gracia presidencial, indica Torres Caro

13/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Luego de presentar formalmente la solicitud de gracia presidencial en favor del expresidente Alejandro Toledo Manrique, su abogado, Carlos Torres Carro, indicó en Exitosa que su patrocinado cumple con todos los requisitos de ley para su otorgamiento por parte de José María Balcázar.

Como se recuerda, la tarde de este lunes 13 de julio, el exmandatario autorizó a su defensa legal a llevar a cabo dicho procedimiento constitucional, con la finalidad de recuperar su libertad, acusando un serio deterioro a su estado de salud desde que fue encarcelado en el penal de Barbadillo en 2023.

Carta de Alejandro Toledo.

Estado de salud será acreditado para sustentar razones humanitarias

En entrevista brindada al programa "Informamos y Opinamos", el letrado argumentó que el exlíder de Perú Posible cumple con las exigencias para la aplicación de la Ley N.º 32181, en concordancia con su avanzada edad (81 años cumplidos en marzo) y que ha excedido el tiempo para que siga investigado en sus procesos, los cuales -fundamenta- no tienen sentencia firme.

Haciendo una comparativa sobre el pedido de indulto solicitado y otorgado a Alberto Fujimori, Torres Caro indicó que no hay punto de coincidencia, puesto que, el delito por lesa humanidad impedía acceder a dicho trámite al desaparecido exmandatario y que su delicado estado de salud le permitió su libertad definitiva en 2022, a través de un fallo del Tribunal Constitucional.

En ese sentido, la defensa legal de Toledo Manrique indicó que el segundo sustento del pedido de gracia presidencial por razones humanitarias se ampara en sus diagnósticos clínicos, los cuales presentará, pese a que no es una exigencia legal. Cabe precisar que, el propio exjefe de Estado reveló que el personal médico que lo trata le advirtió un posible derrame cerebral o infarto "en cualquier momento".

"Nosotros, para evitar que pueda señalarse que estamos pidiendo un tema de impunidad, lo que estamos es presentando adicionalmente, algo que no se necesita, es todo el paquete médico. Hay un problema oncológico, neurológico, cardiológico", indicó.

🔴🔵 #InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En entrevista para Exitosa, el abogado Carlos Torres Caro, defensa legal de Alejandro Toledo, manifestó que el exmandatario cumple con los requisitos por ley para que se le otorgue la gracia presidencial, a diferencia de como ocurrió con Alberto... pic.twitter.com/sqOKyNEKG4 — Exitosa Noticias (@exitosape) July 14, 2026

Alejandro Toledo: Sus procesos por corrupción en su Gobierno

El expresidente Alejandro Toledo recibió su primera condena en octubre de 2024, equivalente a 20 años y seis meses de cárcel por los delitos de colusión y lavado de activos por el caso 'Carretera Interoceánica Sur, tramos 2 y 3', tras ser extraditado desde los Estados Unidos.

Asimismo, su segunda condena fue emitida el 3 de septiembre del 2025. El Poder Judicial le impuso 13 años y cuatro meses de prisión por el delito de lavado de activos, por el caso 'Ecoteva'.

Del mismo modo, podría recibir una tercera condena por el caso 'Tramo 4 de la Carretera Interoceánica Sur'. De acuerdo con lo estimado por la Fiscalía, el expresidente podría recibir una sentencia condenatoria que podría llegar hasta los 24 años y ocho meses por los presuntos delitos de colusión y lavado de activos.

En medio del deteriorado problema de salud que aqueja desde el año pasado, este último proceso judicial contra el exjefe de Estado continúa en curso, teniendo como antecedente las graves imputaciones que le valieron dos condenas por corrupción y perjuicios al Estado.