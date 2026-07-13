Ayacucho: Inversión minera fortalece su crecimiento con 61 millones de dólares y más de 7 mil puestos de trabajo

13/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ayacucho continúa consolidándose como una de las regiones mineras con mayor dinamismo en el Perú. Entre enero y abril del 2026 la actividad ejecutó inversiones superiores a los US$61 millones de dólares, generó más de 7.000 empleos directos y transfirió más de S/51 millones a gobiernos regionales y municipales mediante canon, regalías y otros mecanismos de redistribución de la renta minera.

El director de Evaluación Ambiental Minera del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), Alfonso Prado Velázquez informó que la Segunda Convención Minera de Los Andes - ANDESMIN 2026 se desarrollará entre el 29 de octubre y el 1 de noviembre y que reunirá a autoridades, empresas, especialistas, inversionistas y representantes del ámbito académico para debatir el futuro de la minería peruana.

La minería impulsa el desarrollo regional

Alfonso Prado destacó que Ayacucho ocupa actualmente el cuarto lugar nacional en producción de oro y mantiene una producción diversificada de plata, plomo, zinc y cobre. Esa combinación convierte a la minería en uno de los principales motores de empleo, inversión y generación de recursos para la región

El funcionario remarcó además que los ingresos provenientes del canon y las regalías constituyen una herramienta fundamental para financiar la infraestructura, educación, salud y obras destinadas a reducir brechas sociales.

Inclusive explicó que la Mancomunidad Regional de Los Andes está integrada por Apurímac, Cusco, Huancavelica, Ica y Junín, departamentos que concentran una parte significativa de la producción nacional y de las inversiones del sector.

Ayacucho consolida a la minería como uno de sus principales motores económicos. (Difusión)

ANDESMIN 2026 y el potencial minero regional

La próxima edición de ANDESMIN buscará precisamente poner el foco sobre los desafíos que acompañarán ese crecimiento. La agenda incluirá temas vinculados con sostenibilidad, inteligencia artificial, innovación tecnológica, transición energética, gestión eficiente del agua, competitividad, gobernanza y formación de talento humano, todos ellos considerados ejes centrales para la minería de los próximos años.

Más allá del anuncio del evento, los números permiten observar una realidad cada vez más evidente. En Cusco reportó inversiones de US$110 millones, con más de 11.000 empleos directos y recursos superiores a S/265 millones, mientras que Huancavelica ejecutó inversiones por más de US$34 millones, generó más de 6.000 puestos de trabajo y recibió más de S/16 millones provenientes de la minería.

En ese contexto, ANDESMIN 2026 llega en un buen momento donde la minería peruana busca consolidar una nueva etapa de crecimiento. Y para regiones como Ayacucho, el desafío no será únicamente mantener el ritmo de las inversiones, sino convertir ese desarrollo en mayores oportunidades para las comunidades y trabajadores que forman parte de una de las industrias más importantes del país.