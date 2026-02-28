Programa Juntos inició pago de S/200: Consulta AQUÍ si eres beneficiario con solo tu DNI

28/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡No lo dejes pasar! El Ministerio de Desarrollo e Inclusión (Midis) reveló que dio inicio al primer operativo de pago del año 2026 del Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres (Juntos), que beneficiará a miles de familias. Conoce todos los detalles y si eres uno de los beneficiarios de este apoyo económico del Estado.

Juntos inició primer pago del 2026

La cartera ministerial ahora liderada por Lily Vásquez Dávila en el gobierno de José María Balcázar anunció que desde el 27 de febrero se dio inicio con el pago bimestral a más de 760,736 hogares afiliados, en situación de pobreza y pobreza extrema, de 1882 distritos a nivel nacional.

De acuerdo al comunicado, se adelantó el pago debido a la declaratoria de estado de emergencia ante el peligro inminente de las intensas lluvias registradas en distintas zonas del país, emitida por el Ejecutivo y oficializada mediante el Decreto Supremo N.º 025-2026-PCM. Este beneficio económico busca garantizar el acceso a servicios de salud y educación, asegurando que las familias beneficiarias puedan cubrir necesidades esenciales.

"Las usuarias y usuarios del #ProgramaJuntos ya pueden retirar sus abonos bimestrales en agencias, agentes y cajeros automáticos, por haber cumplido sus compromisos en salud y educación", se detalló.

Asimismo, el Midis informó que la transferencia del monto base de S/200 se dará a los usuarios que cumplieron con sus compromisos, relacionados con el acceso a la salud preventiva materno-infantil y a los servicios de escolaridad de los menores del hogar. También agregó que 3300 hogares recibirán un incentivo monetario adicional de S/100, bajo la modalidad conocida como Transferencia a la Primera Infancia Urbano (TPI Urbano).

¿Cómo saber si eres beneficiario?

Para conocer si formas parte de la lista de beneficiarios del Programa Juntos, debes seguir los siguientes pasos, de forma sencilla y práctica:

Ingresar al sitio web oficial del programa a través del siguiente LINK o utilizar la app "Mi Juntos".

Digita el número de DNI y fecha de nacimiento del titular del hogar.

del titular del hogar. Haz clic en "consultar" y el sistema te mostrará si estás afiliado o no.

También puedes ingresar a este ENLACE.

Requisitos para ser afiliado a Juntos

Sin embargo, debes tener en cuenta que para ser parte de este padrón que recibirá este pago debes cumplir los siguientes requisitos:

Contar con la Clasificación Socioeconómica (CSE) vigente en el padrón del Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh).

Contar con una gestante o con una niña o niño hasta 30 días de nacido.

El titular del hogar cuenta con DNI azul o electrónico, a excepción de los niños menores de tres meses, quienes podrán contar con Certificado de Nacido Vivo en línea o Código Único de Identificación (CUI).

Todos los miembros objetivo (MO) del hogar tienen identificado el nombre del establecimiento de salud y/o institución educativa donde cumplirán su corresponsabilidad en el año en que gestionan su afiliación.

Aceptación del Acuerdo de Compromiso (firmado o grabado).

Puntos de pago

El cobro del incentivo monetario podrá realizarse en 3501 puntos de pago, entre oficinas del Banco de la Nación, cajeros automáticos, agentes corresponsales no bancarios y las Plataformas Itinerantes de Acción Social (PIAS).



Y desde el 11 de marzo a través de Empresas Transportadoras de Valores (ETV) en 111 puntos de pago. Es así como el Midis reveló que adelantaron el pago de subvenciones económicas y con ello, se dio inicio al primer operativo de pago del 2026 del Programa Juntos de S/200 bimestral.