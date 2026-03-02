¡Atención! Pago ONP inicia el 6 marzo: Verifica AQUÍ si te toca cobrar tu dinero este viernes

02/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Atención! Empieza la primera semana de marzo y es importante recordar que también marca el inicio del pago de pensiones por parte de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) a un total de 774 429 beneficiarios de todo el país.

De acuerdo con el cronograma de pagos correspondiente al régimen 19990, los desembolsos comenzarán a efectuarse más precisamente desde este viernes 6 de marzo, a tan solo 48 horas del Día Internacional de la Mujer. En ese sentido, te mencionamos quienes podrán recibir su dinero desde este fin de semana.

Atención al cronograma

Según la Resolución Viceministerial N.º 0005-2025-EF/11.01, los pagos para los pensionistas del Decreto Ley N.º 19990, que se realizará de manera escalonada, según la letra inicial del apellido paterno del beneficiario.

En ese sentido, para este viernes 6 de marzo, los usuarios que tengan su primer apellido con las letras desde la "A" a la "C" empezarán a recibir su pensión, siendo el primer grupo de un total de 708 305 beneficiarios.

Es importante mencionar que, los pensionistas podrán acceder a sus pagos a través de agencias bancarias, cajeros automáticos o agentes bancarios cercanos a sus domicilios.

Vale recordar, que el lunes 9 de marzo podrán cobrar sus pensiones los ciudadanos con apellido paterno con inicial de la "D" a la "L", el martes 10 será de la "M" a la "Q" y el miércoles 11 de la "R" a la "Z".

Del mismo modo, el jueves 12 de marzo también se realizará el pago a los 66 121 pensionistas de los regímenes 20530, 18846, Régimen Especial Pesquero y del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo.

Consejos para el momento de cobrar tus aportes

Evita retirar todo tu dinero de una vez : el depósito puede permanecer seguro en tu cuenta y retirarse en cualquier momento.

: el depósito puede permanecer seguro en tu cuenta y retirarse en cualquier momento. No compartas información personal: ningún representante de la ONP pedirá datos confidenciales ni depósitos para realizar trámites.

ningún representante de la ONP pedirá datos confidenciales ni depósitos para realizar trámites. Acude a lugares seguros: usa cajeros automáticos en horarios diurnos y, de ser posible, acompañado.

usa cajeros automáticos en horarios diurnos y, de ser posible, acompañado. Desconfía de ofertas sospechosas : los estafadores suelen aprovechar estas fechas para hacer falsas promesas de premios o beneficios adicionales.

: los estafadores suelen aprovechar estas fechas para hacer falsas promesas de premios o beneficios adicionales. Reporta irregularidades: si detectas algo inusual, repórtalo ante la comisaría más cercana y al supervisor de la agencia bancaria donde te encuentres.

Durante el período que te toque cobrar tu dinero sigue estas importantes recomendaciones por tu seguridad y mantente informado a través de canales oficiales sobre los cronogramas que se hagan público para los próximos meses.