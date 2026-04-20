Perú perdería muchísimo con EE.UU. si no concreta compra de aviones F-16, advierte excanciller

20/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el excanciller Miguel Ángel Rodríguez Mackay advirtió que el Perú perdería con EE.UU. al no concretar la compra de aviones F-16. Ello, debido a las posibles represalias que podría tomar el presidente Donald Trump.

Balcázar debe priorizar la seguridad nacional, según excanciller

El excanciller expresó su preocupación por la decisión del presidente Balcázar de postergar en el último tramo la compra de una flota de aviones estadounidenses. Como dijo el jefe de Estado en Exitosa, su gestión no pretende tomar una decisión sobre el tema porque es un "gasto excesivo" y porque es un gobierno de transición.

Consultado sobre el tema, Mackay primero desmintió lo señalado por el mandatario, asegurando que el presupuesto para dicha compra ya se encuentra asignado desde anteriores mandatos, por lo que no afectaría con otras prioridades de la nación.

"Esto no es de último minuto, hay un expediente [...] La etapa en la que llega el presidente Balcázar es la etapa final", dijo.

Indicó, además, que la compra de equipos militares siempre es una "estrategia disuasiva" que garantiza la paz entre naciones. En ese sentido, solicitó a Balcázar recapacitar sobre poner en pausa la compra de los aviones F-16, especialmente cuando un presidente tan "reactivo" como Donald Trump podría tomar represalias.

"Tenemos que mirar el sentido de utilidad para el país en muchos ámbitos. No solamente hay que mirarlo en un asunto de guerra, estabilidad, paz, desarrollo, confianza, inversiones. Son un montón de cosas que estamos perdiendo con EE.UU., quien nos acaba de calificar como sus amigos miembros de la OTAN"

Chile y Colombia ya poseen aviones F-16

El excanciller Mackay no solo criticó la decisión del Ejecutivo por el efecto que pueda tener en la relación bilateral Perú-EE.UU., sino también porque otros países de la región ya se encuentran abasteciéndose de este equipamiento militar. Esta situación, señala, nos pone en una evidente desventaja y vulnerabilidad.

"Los chilenos tienen F-16. Y los F-16 que el Perú compraría son superiores que los de Chile, que debe estar mirando el proceso peruano. Los colombianos acaban de comprar. Estamos una circunstancias desventaja. En estos momentos, somos el hazmerreír de la región", indicó.

En conclusión, el excanciller Miguel Ángel Rodríguez Mackay se pronunció en contra de la postergación de la compra de aviones caza F-16 a Estados Unidos, advirtiendo que el el presidente Donald Trump podría tomar represalias por su "carácter reactivo".