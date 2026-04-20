¿Habrá alerta de tsunami?: Marina de Guerra del Perú se pronuncia tras TERREMOTO de 7.4 en Japón

20/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La tarde de este lunes 20 de abril, Japón fue epicentro de un nuevo terremoto. De acuerdo con el reporte del Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú (MGP), el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 7.4, a 115 kilómetros al noreste de la región de Miyako.

Tal como ocurre en esta clase eventos, inmediatamente la MGP inició su monitoreo en todo el litoral peruano para determinar la existencia de las condiciones que puedan ameritar declarar una alerta de tsunami.

DHN se pronuncia tras terremoto en tierras japonesas

Tras la evaluación correspondiente, la Dirección de Hidrografía y Navegación emitió un pronunciamiento la madrugada de hoy, lunes 20 de abril, para devolverle la tranquilidad a todos los peruanos, en especial a quienes residen en los distritos cercanos al litoral.

En ese sentido, a través de sus plataformas oficiales, la entidad descartó la emisión de una alerta de tsunami para toda la costa del Perú, señalando que el evento sísmico no reúne las condiciones para activar dicha medida de prevención.

#ÚltimoSismoInternacional

INFORMACIÓN - NO GENERA TSUNAMI EN LITORAL PERUANO

20-04-26 02:52:56

Magnitud: 7.4 Mw

Referencia: 115 km ENE of Miyako, Japan

Profundidad: 10.00 km

Fuente: USGS pic.twitter.com/W1VLDHpuGX — Hidrografía Perú (@DHN_peru) April 20, 2026

Ten lista tu mochila de emergencia

El Perú se encuentra sobre el "Cinturón de Fuego del Océano Pacífico", una zona de alta actividad sísmica y volcánica, lo que ocasiona que los temblores y terremotos sean recurrentes en los países que forman parte de espacio de la Tierra.

Frente a esta situación, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) recomienda tener a la mano una mochila de emergencia, la cual deberá contar con los implementos en favor de los miembros del hogar. Aquí te sugerimos algunos insumos que son indispensables:

1 litro de agua por persona.

Enlatados.

Galletas.

Una manta pequeña polar.

Alcohol en gel.

Mascarillas.

Artículos de higiene.

Linterna a pilas.

Radio portátil.

Silbato para dar alertas o avisos.

Si en caso se tenga entre los integrantes de la familia a un bebé, una mujer gestante o un adulto mayor, se deben incluir objetos como: biberones, pañales, papillas, mantas, abrigo extra, termómetro, entre otros elementos más que puedan ser requeridos.

Tal como es reiterativo, durante la actividad sísmica es fundamental mantener la calma, alejarse de ventanas y objetos que puedan caerse debido al movimiento telúrico, así como permanecer en un lugar seguro y no realizar llamadas porque las líneas suelen saturarse.

Si bien es cierto que ha quedado descarta la ocurrencia de una alerta de tsunami en el litoral peruano, no hay que bajar la guardia frente a la posibilidad futuros sismos en el territorio nacional.