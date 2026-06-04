¿Trabajas de madrugada? Congreso aprueba recargo remunerativo del 35 %: Conoce cómo te beneficia

04/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los trabajadores que cumplen turnos durante la madrugada podrán recibir una mejora en sus ingresos gracias a la iniciativa aprobada por la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso. Se trata del dictamen del Proyecto de Ley 13597, que regula la jornada laboral nocturna y fija nuevas reglas para el pago de quienes desarrollan sus actividades en ese horario.

¿Qué establece el dictamen del Proyecto de Ley?

La propuesta establece que el trabajo nocturno comprende el período entre las 10:00 p. m. y las 6:00 a. m. del día siguiente. Además, dispone que los empleados que laboren durante esas horas reciban un recargo remunerativo equivalente al 35 % por cada hora o fracción trabajada, calculado sobre el valor de su remuneración.

De acuerdo con el dictamen, este beneficio será obligatorio, irrenunciable y se sumará a otros conceptos laborales compatibles, como el pago por horas extras o bonificaciones establecidas por ley o convenio.

¿Quiénes serían beneficiados por la nueva norma?

La iniciativa está dirigida a los trabajadores del sector privado sujetos a una jornada máxima de trabajo, incluidos aquellos que pertenecen a regímenes especiales, salvo que exista una disposición legal distinta.

Esto incluye a miles de empleados de sectores como seguridad, salud, transporte, industria, comercio y atención al cliente que realizan labores durante la noche. El recargo remunerativo es un pago independiente, irrenunciable, obligatorio y sirve como base de cálculo para otros beneficios.

El texto también precisa que el horario nocturno será uniforme en todo el país y no podrá ser reducido o modificado mediante acuerdos individuales o colectivos.

#CongresoInforma | La Comisión de Trabajo y Seguridad Social aprobó el dictamen que propone regular la jornada laboral en horario nocturno.



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Horas extras nocturnas también tendrían un pago adicional

Otro aspecto destacado del dictamen es que regula el recargo aplicable a las horas extras realizadas de forma contigua al período nocturno . De esta manera, los trabajadores no solo recibirían la sobretasa por laborar de noche, sino también los pagos adicionales correspondientes al sobretiempo.

Asimismo, la propuesta incorpora mecanismos de fiscalización para verificar el cumplimiento de estas obligaciones por parte de los empleadores y garantizar el pago oportuno de los beneficios establecidos.

La aprobación de este dictamen representa un avance decisivo en el Congreso para reforzar la protección de quienes trabajan durante la noche, una modalidad que suele implicar mayores exigencias físicas y personales. Con este respaldo del Legislativo, la medida se traducirá en mejores ingresos y mayores garantías para miles de trabajadores peruanos que mantienen operativos servicios esenciales mientras la mayoría de la población duerme.