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En la Av. De la Peruanidad

Roberto Sánchez realizó su cierre de campaña: 'Antauro' y whipala presentes en su mitin

Simpatizantes de Antauro Humala y una whipala estuvieron presentes en el mitín de cierre de campaña de Roberto Sánchez, candidato a la presidencia por Juntos por el Perú, desarrollado en Lima.

Antauro y whipala presentes en cierre de campaña de Roberto Sánchez
Antauro y whipala presentes en cierre de campaña de Roberto Sánchez (Foto: Composición Exitosa)

05/06/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 05/06/2026

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El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, llevó a cabo el mitín de cierre de campaña de segunda vuelta de elecciones 2026 en Lima, exactamente en la Av. De la Peruanidad, en el que estuvieron presentes simpatizantes de Antauro Humala y una whipala.

Antauro y whipala presentes en cierre de campaña de Sánchez

El distrito de Jesús María, específicamente el Campo de Marte, fue el escenario elegido para que el aspirante al sillón presidencial finalice su campaña a solo tres días de que los ciudadanos acudan a las urnas. 

Cientos de simpatizantes se apersonaron hasta la Av. De la Peruanidad desde las 4:00 p.m. La concentración en este punto se definió luego de que la Municipalidad de Lima le negara el uso del Centro Histórico. 

El exministro de Estado del gobierno de Pedro Castillo arribó bajo un fuerte resguardo a bordo de un auto negro con lunas polarizadas. Una vcez allí, fue presentado por el exfiscal José Domingo Pérez, junto a Ernesto Zunini, secretario general del partido.

Sánchez Palomino estuvo acompañado de diversas figuras relacionadas a Juntos por el Perú entre las que figuraron sus candidatas a la vicepresidencia Brígida Kuro y Analí Márquez. Así como también José María Castillo, virtual senador electo y su hermana Mercedes Castillo, ambos hermanos del expresidente Pedro Castillo.

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Sobre el escenario resonó el arpa del huayno andino, la cumbia de la selva y el repique metálico de los danzantes de tijeras. Mientras que entre la multtud se observaban whipalas que contenían el rostro de Antauro Humala.

Roberto Sánchez y su discurso durante el cierre de su campaña

Durante su comparecencia en el cierre de campaña, Roberto Sánchez aseguró que un eventual gobierno suyo buscará "restablecer el equilibrio de poderes"  y que el objetivo principal es "convocar a todos los peruanos". También afirmó que su gran tarea será derogar las leyes procrimen en caso se convierta en presidente.

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También relató que, previo al cierre de campaña se reunió con Pedro Castillo a quien catalogó como una víctima del poder fáctico de la derecha y exhortó a las personas a arengar por la libertad del vacado exmandatario.

Además, ha prometido depurar a la Policía Nacional del Perú (PNP) y aplicar la denominada "muerte civil" a aquellos funcionarios condenados por corrupción. En lo que respecta a salud y educación adelantó que plantea incrementar progresivamente la inversión pública. Resaltó que respetará la autonomía del Banco Central de Reserva.

Asimismo, incidió en la necesidad de impulsar la industrialización del país para dejar de exportar únicamente materias primas y buscar tener una economía que tenga un mayor valor agregado. 

Durante el mitín de cierre de campaña del candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, resaltaron whipalas con el rostro del líder etnocacerista Antauro Humala.

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