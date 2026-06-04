Delincuentes habrían usado SOMNÍFERO en spray para robar una vivienda en San Martín de Porres

04/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Momentos de angustia vive una familia de San Martín de Porres tras denunciar que delincuentes ingresaron a su vivienda durante la madrugada y sustrajeron diversas pertenencias sin que ninguno de los ocupantes pudiera advertir lo que ocurría. Entre los objetos robados figuran un televisor, teléfonos celulares, dinero en efectivo y otros bienes de valor.

Según el testimonio de la propietaria de la vivienda, el descubrimiento ocurrió al amanecer, cuando despertó con síntomas inusuales.

"Yo me levanté a las cinco o cinco y media con dolor de cabeza y un poco mareada y ahí es donde veo mi puerta abierta. Me acerco más y ya no estaba mi tele", relató.

La mujer explicó que intentó alertar a su pareja sobre lo sucedido, pero este tampoco reaccionaba con normalidad.

"Le levanto a mi pareja y no reaccionaba tampoco. Le digo que no había nada. Buscó su plata, buscó los celulares y ya no estaban ninguna de nuestras cosas", señaló.

Sospechan uso de algún tipo de sustancia

Uno de los aspectos que más preocupa a la familia es la posibilidad de que los delincuentes hayan empleado algún tipo de gas o sustancia para mantener dormidos a los ocupantes de la vivienda mientras cometían el robo.

La víctima indicó que ninguno de los integrantes del hogar escuchó ruidos extraños durante la madrugada, pese a que los delincuentes habrían forzado accesos para ingresar. "No sentimos nada", afirmó.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | En el distrito de SMP, una familia fue víctima del robo de sus pertenencias dentro de su propia vivienda. Según las primeras versiones, los delincuentes habrían utilizado un somnífero en spray para cometer el hecho.



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Además, aseguró que el comportamiento de sus hijos fue inusual al día siguiente. "Mis hijos para su colegio se levantan a las cinco, y esta vez se han levantado a las nueve, diez de la mañana", manifestó.

Vecinos denuncian más hechos similares

El caso no sería aislado. De acuerdo con los testimonios recogidos en la zona, otros vecinos también habrían reportado robos y hechos sospechosos en las últimas semanas.

"A los vecinos ya han estado mirando, sacando sus cosas de sus carros, entrando a sus casas", sostuvo la afectada.

La familia ya presentó la denuncia correspondiente y pide reforzar el patrullaje policial y del serenazgo, especialmente durante las noches. La mujer cuestionó además la escasa presencia de agentes de seguridad en el sector.

"Últimamente me sorprendo que ya están acá, porque no ha habido", declaró.

Mientras la Policía investiga lo ocurrido para determinar cómo actuaron los delincuentes, los vecinos de San Martín de Porres exigen mayores medidas de seguridad ante el incremento de robos en la zona. El caso ha encendido las alarmas por la modalidad utilizada por los criminales y por la vulnerabilidad en la que quedan las familias que descansan en sus hogares creyendo estar protegidas.