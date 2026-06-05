Delincuente que robó celular en La Victoria se excusa ante la PNP: "Es fácil decir 'trabaja', pero uno también se cansa"

05/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) capturaron a dos jóvenes de 18 años que presuntamente serían integrantes de la banda criminal 'Los Retacos de las Américas' después de haber cometido el robo de un celular. Al ser increpados por la razón que los llevó a realizar este tipo de actos delictivos, uno de ellos dio una respuesta inesperada.

Capturan a jóvenes de 18 años que robaban al paso

Los implicados se dedicaban al robo de dispositivos móviles bajo la modalidad lanzazo y arranche. El suceso ocurrió exactamente en la cuadra 13 de la avenida Las Américas, razón en la que las autoridades indican que operaría una pequeña red criminal que se dedicaría al hurto al paso.

En el momento del ataque, uno de los sujetos arranchó el celular de un transeúnte y emprendió su fuga junto con su cómplice. Sin embargo, no contaban que a escasos metros de lo que estaban realizando se encontraban efectivos encubiertos del Grupo Terna los redujeron de forma inmediata.

Tras la intervención se logró identificar a los detenidos como Radut Didier Alberto Charaya Santoyo, alias 'Tatán', de 18 años, y Fabricio Sebastián Sánchez Gutiérrez, alias 'Rojito' también de la misma edad.

El coronel PNP Carlos Alcántara, jefe del Escuadrón Verde, evidenció que estos facinerosos eran un peligro inminente en plena vía pública debido a que identificaban a los vehículos que tenían las ventanas abiertas para apropiarse de los celulares de los pasajeros.

Ladrón da insólita justificación por la que roba

Al ser capturados, ambos jóvenes fueron sometidos a un interrogatorio en el interior de una de las unidades móviles de la Policía, en el que la desfachatez y el cinismo prevalecieron e inclusive cuándo se les consultó por el motivo por el cual no trabajan en vez de robar, uno de ellos tuvo una insólita respuesta.

"(¿Cómo quieres que la Policía te ayude si tienes trabajo y vienes a demorar?) A veces no me alcanza señorita, lo que gano no me alcanza, (¿Para qué? ¿Para tu trago, las mujeres, tu vicio?) No, para ayudar a mi madre (...) para uno es fácil decir trabaja, pero uno también se cansa.

Por su parte, la víctima identificó a los arrebatadores y las autoridades le devolvieron su dispositivo totalmente intacto. En tanto, alias 'Tatán' y 'Rojito' fueron trasladados bajo custodia y puestos a disposición del módulo integral de seguridad y justicia de La Victoria - San Luis donde afrontará una denuncia por hurto agravado.

Como vemos, en el distrito de La Victoria, agentes del Grupo Terna de la Policía capturaron a dos menores de 18 años que se dedicaban al hurto de celulares bajo la modalidad de lanzazo y arranche. Durante su interrogatorio, uno de ellos afirmó que la razón por la que no trabaja es "para ayudar a mi madre".