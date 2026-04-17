José Balcázar pondría en pausa la compra de aviones F-16: "Lo dejaríamos para el nuevo gobierno"

17/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

José María Balcázar, presidente de la República, visitó los estudios de Exitosa, para conversar de diferentes temas que afrontará su gobierno hasta el 28 de julio de este 2026. Por ejemplo, el mandatario sorprendió al revelar que la compra de aviones F-16 a Estados Unidos, podría quedar postergada por varios meses hasta que el nuevo jefe de Estado asuma funciones.

Compra de aviones F-10 quedaría en pausa

Como se recuerda, esta adquisición se gestó bajo la administración de José Jerí quien indicó en su momento que el país necesitaba con prioridad contar con dichas naves para defender su territorio de cualquier tipo de amenaza.

Incluso, el propio José María Balcázar reconoció que existe un cronograma ya pactado para la compra de los F-16 al gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, durante el diálogo con Nicolás Lúcar reconoció que este tema se viene evaluando junto con el premier y sus ministros ya que su gobierno es solo de transición y finalizar la operación representaría un gasto millonario para el país.

"Estoy evaluando esta situación, estoy conversando con el premier Luis Arroyo para ver la toma de una decisión sobre este tema que es importante y que implica un endeudamiento para el país enorme. Dado que mi gobierno es transitorio y terminamos en julio, pienso yo por ahora de que lo dejaríamos para el nuevo gobierno tras la elección y voluntad de la ciudadanía", indicó.

Eso sí, el jefe de Estado reconoció que la decisión no es definitiva y que la misma se tomará en las próximas semanas luego que se reúna con todo su gabinete.

"Entiendo que hay un cronograma que han trabajado los gobiernos anteriores al nuestro, esto no significa que sea inamovible. Yo creo que vamos a conversar bien y a mi me parece que sería ideal que sea el nuevo gobierno que tome esta decisión. Conversaré con el gabinete probablemente la próxima semana a ver que decisión tomamos", añadió.

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