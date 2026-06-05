ONPE señala que cerca de las 8:00 p.m. comenzarían a publicarse los resultados oficiales de la segunda vuelta

05/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En exclusiva con Exitosa, Bernardo Pachas, jefe interino de la ONPE, informó que los primeros resultados oficiales de la segunda vuelta presidencial comenzarían a publicarse alrededor de las 8:00 p. m. del día de las elecciones.

El probable horario en el que se conocería los resultados de la segunda vuelta

A tres días de llevarse a cabo la segunda vuelta de Elecciones Generales 2026, una de las interrogantes que surgen es conocer a qué hora al promediar los ciudadanos podrán conocer los primeros resultados de esta jornada tomando en cuenta que ahora son solo dos candidatos presidenciales, un número sumamente reducido a los más de 30 que participaron en la primera vuelta.

En ese sentido, el titular del organismo electoral dio a conocer la agenda establecida para este domingo, 7 de junio. Reiteró que los locales de votación abrirán sus puertas desde las 6:00 a.m., señaló que una hora más tarde los miembros de mesa deberían estar empezando con la instalación de mesas de sufragio y su posterior operación que se extenderá hasta las 5:00 p.m.

Detalló que será en dicho último horario en el que se desarrollara el escrutinio. Sobre este precisó que se ha acoordado que se firme este proceso que lo realizarán los integrantes de la mesa de votación. Y señaló que los personeros tendrán la posibilidad de poder grabar este importante momento.

"Luego de que totalizan (los votos) los miembros de mesa hay que ponerle la pegatina para poder evitar cualquier cambio, se pone en una bolsa y ese sobre plomo va al centro de acopio. Desde ahí sale con el coordinador de mesa, con el fiscal y la Policía hacia la ODPE, en esta habrá una mesa de recepción confirma que es la mesa de la localidad de suscripció e ingresa al centro de cómputo", dijo en un inicio.

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