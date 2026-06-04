Cuatro peruanos deportados al Congo retornan en medio de un brote de ébola: Esto dice la Cancillería

04/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Esta mañana, la Cancillería ha confirmado que cuatro peruanos que fueron deportados desde Estados Unidos (EE.UU) a la República Democrática del Congo (RDC) han retornado al país después de extensas coordinadores a través de su Sección Consular en Nairobi.

El regreso de este grupo de connacionales ocurre en medio de una epidemia de ébola que azota el este del Congo y que mantiene preocupados a las autoridades internacionales debido a que el virus responsable no tiene cura ni tratamiento aprobado.

Cancillería anuncia regreso de peruanos en el Congo

Según indica el Ministerio de Relaciones Exteriores (RR.EE.) en su comunicado, los cuatro compatriotas que han regresado al Perú en medio de esta crisis sanitaria se encuentran en "buen estado de salud" . Asimismo, informan que su repatriación se ha concretado con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

"La Cancillería reafirma su compromiso con la asistencia y protección de los peruanos en el exterior, brindando asistencia consular sin distinción de la condición migratoria, salvaguardando en todo momento la voluntad, integridad y derechos de nuestros compatriotas", se lee en el pronunciamiento.

Como se recuerda, el pasado viernes 17 de abril, la agencia internacional de noticias Reuters dio a conocer que el gobierno de Donald Trump había deportado hacia el Congo a 15 personas en situación migratoria irregular.

Según informaron agencias de noticias y medios internacionales, en este grupo de deportados viajaron siete ciudadanos peruanos, cinco colombianos y tres ecuatorianos, en un viaje hasta Kinshasa, la capital del Congo.

Cabe destacar que en un comunicado emitido una semana después de aquella noticia, la Cancillería indicó que se encontraban gestionando el regreso de cuatro connacionales. Sin embargo, no se pronunció acerca de los otros tres.

Comunicado de la Cancillería del 25 de abril (difusión)

Brote de ébola azota la República Democrática del Congo

Actualmente, la República Democrática del Congo enfrenta una severa epidemia de ébola, causada por el virus Bundibugyo, una cepa que hasta el momento registra más de 60 muertes y 340 casos según la Organización Mundial de Salud (OMS).

Como el epicentro de la enfermedad se concentra en Ituri, provincia fronteriza con Uganda, ya se han registrado contagios en este segundo país. En ese contexto, los ministros de Salud de los 8 países que componen la Comunidad de África Oriental, han acordado "medidas regionales urgentes" para fortalecer la respuesta al brote.

En medio de este contexto, la Cancillería ha confirmado acerca del retorno de cuatro peruanos que fueron deportados a la República Democrática del Congo, actual epicentro de un preocupante brote de ébola.