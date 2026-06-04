Sismo remece el sur del Perú HOY, jueves 4 de junio: ¿Cuál es la magnitud y epicentro según el IGP?

04/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Intituto Geofísico del Perú emitió un reciente reporte en el que informa que un sismo se ha registrado en el sur del Perú hoy, jueves 4 de junio. En la siguiente nota conoce la magnitud, epicentro, entre otros detalles del evento.

Nuevo sismo se registra en el sur del país

De acuerdo al último reporte de la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, una nueva actividad sísmica se ha suscitado a las 11:09 a.m. de hoy a 28 kilómetros al noroeste de Tambo de Mora, Chincha, en la región Ica.

Se señala que presentó una mangnitud de 3.5 grados en la escala de Richter y una profundidad de 38 kilómetros. También se detalla que tuvo una latitud de -13.33 y una longitud de -76.41.

En referencia a la intensidad se presenta que tuvo fue de nivel de II-III Tambo de Mora en la Escala Modificada de Mercalli, es decir, este movimiento telúrico fue percibido por los ciudadanos como débil o leve.

Recordemos que este tipo de eventos suelen ser recurrentes en territorio nacional debido a la ubicación geográfica que tiene en la zona denominada como Cinturón del Fuego del Pacífico, un lugar de alta actividad sísmica y volcánica.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0334

Fecha y Hora Local: 04/06/2026 11:09:33

Magnitud: 3.5

Profundidad: 38km

Latitud: -13.33

Longitud: -76.41

Intensidad: II-III Tambo de Mora

Referencia: 28 km al NO de Tambo de Mora, Chincha - Icahttps://t.co/de5tJSSoOO — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) June 4, 2026

¿Cuál fue el epicentro del temblor registrado en Ica?

El l Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), emitió Boletín Informativo Sísmico Nacional N°333 en el que informa que de acuerdo a los parámetros sísmicos, el sismo de 3.5 grados que sacudió esta mañana Tambo de Mora, en Chincha, tuvo como epicentro el mar .

En dicho pronunciamiento, INDECI también recomendó a la población que, ante este tipo de fenómenos naturales es necesario que se priorice mantener la calma y que se brinde ayuda a las demás personas que podrían estar junto a uno en ese momento.

.@Sismos_Peru_IGP informa sismo de magnitud 3.5 ocurrido a 28 km al NO de Tambo de Mora, Chincha - Ica. pic.twitter.com/aGGYI6ZTcB — COEN - INDECI (@COENPeru) June 4, 2026

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