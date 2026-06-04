Ladrón queda gravemente herido al caer del tercer piso de vivienda tras intentar ingresar a robar en Los Olivos

04/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un ladrón quedó gravemente herido tras caer desde el tercer piso de una vivienda a la que intentó ingresar para robar en el distrito de Los Olivos, según información de las autoridades locales.

Delincuente queda herido tras caer del tercer piso

Este incidente se registró durante la noche en las inmediaciones de un inmueble localizado en el asentamiento Enrique Milla Ochoa, en la citada jurisdicción limeña. Todo quedó registrado por las cámaras de videovigilancia en las que se observa la secuencia de las maniobras del sujeto por querer escalar este hogar.

El individuo buscó escalar los niveles superiores del domicilio y tras varios intentos consiguió llegar hasta el tercer piso, sin embargo, cuando intentó ingresar a este predio perdió el equilibrio, se descolgó de una baranda y terminó por caer hacia la vía pública.

Fue el ruido del fuerte impacto de la caída de la persona que alertó a la propietaria que de forma inmediata llamó al Serenazgo de la jurisdicción. Adicionalmente, también se apersonaron paramédicos hasta el lugar del acontecimiento en el que encontraron al hombre yaciendo en la calle con múltiples lesiones producto del golpe contra el pavimento.

Ante la gravedad de dichas lesiones, el tipo fue derivado al hospital Cayetano Heredia en donde permanece internado bajo observación médica especializada. Hay que mencionar que, las grabaciones de seguridad captaron el recorrido que realizó previo a escalar la vivienda, asimismo el momento exacto en que perdió estabilidad y cayó desde varios metros de altura.

Por su parte, las autoridades indicaron que el hombre permanece bajo custodia mientras que paralelamente continúan las diligencias con la finalidad de establecer plenamente su identidad.

Vecinos exigen mayor seguridad en la zona

Las grabaciones ahora forman parte de las pesquisas para esclarecer lo suscitado y para que las autoridades determinen si es que el individuo estaría involucrado en delitos que se hayan podido registrar en la zona.

Tras el acontecimiento los vecinos del asentamiento humano Enrique Milla Ochoa expresaron su preocupación debido a la inseguridad por lo que exigieron que haya mayor seguridad en este punto de Los Olivos.

Al respecto, indicaron que los robos y los intentos de ingresos a las casas son recurrentes sobre todo en la noche. Además, pidieron que la Policía Nacional del Perú esté al resguardo.

Cuando pretendía ingresar a una vivienda tras escalar hasta el tercer piso, un sujeto que pretendía robar dicho lugar localizado en el distrito de Los Olivos, se descolgó de una baranda y terminó por caer hacia la vía pública. Debido al fuerte impacto resultó con heridas de gravedad por lo que fue derivado a un hospital capitalino.