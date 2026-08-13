Fallece Chelo Rodríguez, querida actriz de 'La usurpadora' tras enfrentar problemas de salud

13/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La actriz hispano-venezolana Chelo Rodríguez falleció a los 84 años durante la noche del miércoles 12 de agosto en Caracas. La noticia fue confirmada por el periodista Simón Villamizar y generó reacciones entre seguidores que recuerdan sus principales trabajos en las telenovelas venezolanas.

Fallecimiento de Chelo Rodríguez

Consuelo Rodríguez Álvarez, conocida artísticamente como Chelo Rodríguez, murió alrededor de las 11:00 de la noche del 12 de agosto, según información publicada por El Diario. La actriz tenía 84 años y se encontraba en Caracas, donde desarrolló gran parte de su trayectoria profesional.

La noticia fue difundida inicialmente por el periodista de entretenimiento Simón Villamizar, quien informó sobre el fallecimiento mediante su cuenta en X. La información fue posteriormente recogida por distintos medios venezolanos, que coincidieron en la edad de la actriz y la fecha de su muerte.

La actriz hispano-venezolana, Chelo Rodríguez, protagonista de novelas como "Rafaela" y "La Usurpadora", falleció la noche de este miércoles a los 84 años de edad, informó el periodista Simón Villamizar. ¡Paz a su alma! Más: https://t.co/5E1hfBVOrI pic.twitter.com/680aY6fSmj — Televen (@Canal_Televen) August 13, 2026

Hasta el momento, la causa exacta de muerte no ha sido confirmada públicamente por sus allegados. Diversos reportes recuerdan que Rodríguez había enfrentado problemas de salud durante los últimos meses, pero no existe una comunicación oficial que establezca de manera definitiva qué provocó su fallecimiento.

En marzo de este año, la actriz había revelado públicamente que enfrentaba cáncer y que recibía tratamiento. Otros medios también han señalado que atravesaba un diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica, aunque la información disponible sobre su estado de salud fue manejada con reserva.

Una trayectoria ligada a las telenovelas

Chelo Rodríguez construyó una carrera destacada en la televisión venezolana, especialmente durante una etapa considerada importante para las telenovelas de ese país. Su trabajo la llevó a participar en diferentes producciones que posteriormente alcanzaron reconocimiento entre el público de Venezuela y otros países.

Entre sus trabajos más recordados aparecen 'Rafaela', 'La Zulianita', 'La Loba' y 'La Usurpadora'. Estas producciones forman parte de la trayectoria que convirtió a Rodríguez en uno de los rostros reconocidos de la televisión venezolana durante varias décadas.

La actriz también tuvo una etapa vinculada al modelaje antes de consolidarse frente a las cámaras. Su carrera estuvo principalmente relacionada con producciones venezolanas, aunque algunas de sus telenovelas llegaron a públicos internacionales y mantuvieron presencia entre los seguidores del género.

Según los reportes publicados tras su muerte, Rodríguez desarrolló una extensa carrera artística y permaneció vinculada al recuerdo de varias generaciones que siguieron las telenovelas venezolanas. Su trabajo en distintas producciones permitió que su nombre continuara siendo reconocido fuera de Venezuela.

La noticia de su fallecimiento fue difundida durante las primeras horas del jueves 13 de agosto y rápidamente fue recogida por medios de Venezuela y otros países. Las publicaciones coinciden en que Chelo Rodríguez murió a los 84 años en Caracas, aunque mantienen cautela sobre la causa exacta.