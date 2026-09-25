Áncash: buscan a turista australiano desaparecido mientras recorría la Cordillera Huayhuash

25/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un turista de nacionalidad australiana identificado como Jordan Yap, de 30 años de edad, se encuentra desaparecido luego de adentrarse en solitario en la Cordillera Huayhuash, ubicada en la región Áncash. El montañista inició su expedición el pasado 14 de septiembre con el objetivo de completar una travesía de aproximadamente diez días, pero desde entonces su familia ha perdido todo tipo de contacto con él.

Turista no regresó

De acuerdo con el itinerario proporcionado por sus allegados y difundido por las autoridades, Yap debía finalizar el circuito el 23 de septiembre, regresar a la ciudad de Huaraz para recoger el resto de sus pertenencias y posteriormente viajar a Lima.

Al día siguiente, su cronograma marcaba un vuelo hacia la ciudad del Cusco, donde contaba con una reserva de hospedaje confirmada. Sin embargo, el extranjero no llegó a ninguno de estos destinos, lo que encendió las alarmas de su entorno, quienes se comunicaron desde Australia para reportar su desaparición de manera oficial.

El último registro de comunicación con el turista ocurrió el mismo 14 de septiembre a través de un mensaje de WhatsApp, poco antes de que iniciara su caminata.

La situación se torna aún más compleja debido a que, según informaciones preliminares, el australiano habría presentado problemas técnicos con su dispositivo de comunicación satelital, por lo que actualmente los rescatistas no cuentan con una ubicación de GPS confirmada que facilite las labores de rastreo en la agreste geografía.

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | Un ciudadano australiano de 30 años permanece desaparecido luego de realizar en solitario el Circuito de la Cordillera Huayhuash, en la región Áncash. El extranjero había previsto completar la travesía en unos 10 días, pero no retornó a Huaraz... pic.twitter.com/2qNGrC3BvF — Exitosa Noticias (@exitosape) September 25, 2026

Viajó sin compañía

Eric Raúl Albino Lliuya, presidente de la Asociación Socorro Andino Peruano, detalló que Yap fue visto por última vez en un hostal de Huaraz antes de trasladarse en un transporte particular hacia el sector de Cuartelhuain, punto de inicio de su travesía.

El montañista realizaba este recorrido de manera totalmente independiente, sin haber contratado los servicios de una agencia turística, guía o logística de apoyo. Se estima que su ruta inicial contemplaba el paso por sectores turísticos como Mitucocha, Carhuacocha, Huayhuash y Viconga.

Ante la emergencia, la Asociación Socorro Andino Peruano ha desplegado equipos de búsqueda en diversos puntos estratégicos como Cuartelhuain, Carhuacocha, Huayllapa, Viconga, Llamac y Pocpa. Las brigadas evalúan la posibilidad de que el excursionista haya tomado alguna ruta alternativa o caminos secundarios alejados del trayecto comercial habitual, lo que ha obligado a ampliar el radio de rastreo.

Jordan Yap

Para facilitar su pronta identificación, las comunidades y grupos de montañismo han difundido sus características físicas y el equipo que llevaba. Jordan Yap mide aproximadamente 1.74 metros y tiene el cabello negro ondulado.

Entre sus pertenencias destacan una chaqueta de color blanco, un suéter verde con protección solar, una mochila de la marca Durston de 40 litros, una carpa tipo Dome de la misma marca y bastones de trekking. Las autoridades hacen un llamado urgente a guías, arrieros y operadores turísticos de la zona para reportar cualquier pista que ayude a localizarlo.