Indecopi afirma que público perjudicado por cancelación del segundo concierto de Robbie Williams puede exigir la devolución de sus entradas

25/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Frente a la reprogramación del segundo concierto del cantante Robbie Williams, anunciada por la organización del espectáculo musical, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) se pronunció nuevamente para mencionar que si el consumidor no acepta las nuevas condiciones, puede solicitar la devolución del monto total de las entradas.

En ese sentido, precisar que el organizador está obligado a efectuar el reembolso en un plazo máximo de 15 días hábiles, contados desde la presentación de la solicitud, de acuerdo con la Ley N°32415.

Organización debe informar oportunamente el procedimiento de devolución

A través de un nuevo comunicado oficial emitido este viernes 25 de septiembre, el Indecopi puntualizó que el organizador del concierto deberá "informar oportunamente" el procedimiento de devolución y habilitar de inmediato los canales de atención para su respectivo trámite.

El pronunciamiento de la entidad responde al anuncio de la organizadora del concierto del cantante británico, luego de que la Municipalidad de San Miguel decidiera la clausura del Arena 1 por el cierre de los accesos peatonales y deficiencias en las vías de evacuación, durante la primera presentación del artista, la noche del miércoles 23 de septiembre.

One Entertainment anunció que el segundo concierto será reprogramado y que la nueva fecha será comunicada oficialmente "en breve", una vez culminadas las coordinaciones correspondientes con el equipo del artista.

"Lamentamos profundamente los inconvenientes y molestias que esta situación pueda ocasionar a las personas que adquirieron sus entradas para este esperado espectáculo", señaló la empresa mediante un comunicado.

Indecopi dispuso investigación preliminar de oficio

Es importante precisar que, la Secretaría Técnica de la Comisión de Protección al Consumidor de Indecopi Lima Norte ha iniciado una investigación preliminar de oficio a las empresas involucradas en la organización del citado evento, a fin de esclarecer los hechos ocurridos. Asimismo, indicó que supervisa el cumplimiento de las obligaciones de dichas compañías frente a los consumidores afectados.



De encontrarse indicios de posibles infracciones al Código de Protección y Defensa del Consumidor, el Indecopi podría iniciar un procedimiento administrativo sancionador, que culminaría con multas de hasta 450 UIT, además de la imposición de medidas correctivas a favor de los consumidores, de corresponder.

Las empresas organizadoras de espectáculos pueden comunicar voluntariamente al Indecopi las medidas adoptadas ante la cancelación o reprogramación de sus eventos; no obstante, ello no las exime de sus obligaciones frente a los consumidores ni de eventuales investigaciones que la institución pueda iniciar en el marco de sus competencias.



Ante cualquier consulta, el Indecopi tiene a disposición los siguientes canales:

Reclama Virtual: https://enlinea.indecopi.gob.pe/reclamavirtual/#/

Teléfonos: 224-7777 (Lima) y 0800-4-4040 (provincias)

De esta manera, el Indecopi reafirma su compromiso para salvaguardar los derechos de los consumidores afectadas por la cancelación del segundo concierto programado de Robbie Williams.