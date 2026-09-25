UNALM distingue a Julio Velarde como Doctor Honoris Causa tras asumir nuevo mandato en el BCRP

25/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Durante el desarrollo de la ceremonia, el rector de la casa de estudios, Alberto Barrón López, entregó la placa, el diploma y los símbolos distintivos correspondientes a Julio Velarde. La mesa de honor, que valoró el manejo de la política monetaria, también estuvo integrada por Javier Arias, director de la Escuela de Posgrado.

Según la máxima autoridad de la Universidad Agraria, el modelo de economía abierta ha sido clave para mantener un desempeño positivo frente a las crisis políticas. Asimismo, sostuvo que existe una relación directa entre el dinamismo exportador de un país y su posición en los rankings de crecimiento económico.

Rector Alberto Barrón reconoce su labor

El rector de la UNALM destacó la gestión en el BCRP mediante una metáfora.

"Su trabajo al frente del BCR ha sido como el del agricultor, paciente al sembrar estabilidad, regar confianza y cosechar progreso", afirmó Alberto Barrón López ante el auditorio presente en la ceremonia.

El rector añadió que dicha labor generó un gran impacto en la población peruana.

"Usted ha demostrado que la economía no son solo números y gráficos, sino una herramienta para mejorar la vida de las personas", sostuvo Barrón López al resaltar la estabilidad macroeconómica.

Trayectoria prolongada en la institución

El titular del BCRP ya lleva dos décadas al mando de la institución, la cual preside desde octubre de 2006. Sobre su liderazgo durante este tiempo, el rector indicó que "el liderazgo verdadero no se mide por el poder que se ejerce, sino por el impacto positivo que se deja".

Este es otro importante distintivo se suma al título de Banquero Central de las Américas obtenido en el año 2020. Igualmente, el Estado peruano le otorgó previamente la Orden El Sol por su trabajo al cuidado de la moneda nacional.

A nivel académico, la Universidad Nacional de Ingeniería y la Universidad Andina del Cusco también le otorgaron anteriormente el Doctor Honoris Causa.

Por ello, la agencia calificadora Moody's Ratings señaló recientemente que el Perú mantuvo su fortaleza crediticia internacional gracias a la sostenida autonomía operativa del Banco Central.