Isabella Ladera sigue firme con Hugo García e ignora los malos comentarios en redes: "No todo merece una reacción"

26/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Isabella Ladera y Hugo García se vieron envueltos en una polémica hace unos días debido a que el ex chico reality publicó una curiosa frase justo el día en que su exnovia se casó. Los rumores apuntaban a que Isabella y Hugo habían tenido una ruptura o distanciamiento, pero la modelo venezolana ha descartado esta posibilidad con unas recientes publicaciones.

Isabella y Hugo siguen juntos

Después de la polémica que se desató por la publicación de Hugo y algunos presuntos comentarios con indirectas entre ambos, al parecer, decidieron continuar su relación como antes, ya que han vuelto a aparecer juntos en redes sociales y a publicarse, junto a su pequeño bebé, llamado Koa.

Isabella compartió una publicación donde se le ve cargando a su pequeño hijo. Pero lo más sorprendente es que decidió finalmente responder una pregunta en la que aclaraba el motivo por el cual no le dio la suficiente atención e importancia a lo ocurrido hace unos días.

"¿Por qué guardas silencio ante todo lo que se te dice?", le preguntó una seguidora. Sin embargo, la respuesta de Isabella fue contundente: "No todo merece una reacción" , dijo, dejando en claro que prefiere restar importancia a los malos comentarios.

Isabella Ladera

Por otro lado, Hugo García volvió a aparecer en sus redes sociales, compartiendo momentos con su hijo, y agradeció a las personas que lo apoyaron y le enviaron mensajes bonitos durante estos días, en los que había recibido una avalancha de críticas por supuestamente haber enviado una indirecta hacia su exnovia, cuando la madre de su hijo está atravesando la etapa de posparto.

El polémico mensaje de Hugo

Hugo García volvió a llamar la atención de sus seguidores luego de compartir un misterioso mensaje en sus redes sociales el mismo día en que su expareja, Mafer Neyra, contrajo matrimonio con Ernesto Cabieses.

La primera señal apareció en Instagram, donde el influencer escribió un breve mensaje acompañado de la fecha 12-09 y un corazón rojo. Poco después, utilizó Threads para publicar otra frase de apenas dos palabras. Aunque ninguno de sus mensajes mencionó directamente a Mafer, el contexto hizo que sus seguidores intentaran encontrar una relación con la celebración.

"Sé feliz", escribió Hugo en la red social que compite con X.

Algunos internautas interpretaron las publicaciones de Hugo como una posible indirecta hacia su expareja, especialmente porque fueron realizadas mientras se desarrollaba la boda. Sin embargo, el modelo no explicó el motivo de sus mensajes ni confirmó que estuvieran relacionados con Mafer, por lo que cualquier interpretación permanece en el terreno de las especulaciones.