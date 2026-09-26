Película peruana 'Coquito' estrena afiche oficial: conoce su fecha de estreno

26/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La película peruana Coquito se prepara para aterrizar en las salas de cine del país con una historia que promete despertar recuerdos entre quienes crecieron aprendiendo a leer con el conocido libro escolar. Ahora, la producción ya puso fecha al estreno y reveló su afiche oficial.

'Coquito, la película' ya tiene fecha de estreno

La expectativa por Coquito, la película empieza a crecer luego de que su producción confirmara oficialmente cuándo llegará a los cines del Perú.

La cinta se estrenará el 26 de noviembre de 2026, fecha que fue anunciada junto con la presentación de su afiche oficial.

Con este anuncio, la producción nacional inició la cuenta regresiva para una película que llevará a la pantalla la historia de Everardo Zapata Santillana, reconocido como el creador de 'Coquito'.

Se trata del recordado libro escolar que acompañó a varias generaciones de estudiantes en el aprendizaje de la lectura y escritura.

La cinta es dirigida y producida por Eduardo Guillot y estará ambientada en los primeros años de vida del maestro arequipeño.

La propuesta no se enfocará únicamente en la creación del conocido material educativo, sino en los acontecimientos que marcaron su camino antes de convertirse en una figura vinculada a la enseñanza.

Everardo Zapata y su historia desconocida

La historia mostrará parte de la niñez y juventud de Everardo Zapata Santillana, además de distintas experiencias que despertaron su vocación por la enseñanza.

El relato buscará acercar al público a esos momentos que, con el paso de los años, terminaron influyendo en la creación de 'Coquito'.

El rodaje de la película se realizó en Arequipa y Punta de Bombón, localidades relacionadas con la historia del maestro.

De esta manera, la producción apuesta por recrear los escenarios vinculados a los primeros años de Zapata Santillana y presentar una etapa poco conocida de su vida.

En cuanto al reparto, Luis José Ocampo interpreta a Everardo Zapata Santillana, mientras que Elisa Costa dará vida a Lucía y Lucas Mamani interpretará a Coquito, personaje relacionado con el universo del conocido libro.

A ellos se suma la primera actriz Liliana Alegría, quien encarna a Ofelia, la abuela de Coquito. El elenco también incluye a varios actores arequipeños, entre ellos Martha Rebaza, Roberto Palacios, Edgar Guido Calderón, Luciano Basurco y Aldo Jesús Barrientos.

Así, la película peruana Coquito llega a la recta final de su preparación con un afiche oficial ya presentado y una fecha de estreno confirmada para el 26 de noviembre de 2026.