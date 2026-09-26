Yiddá Eslava es feliz con su nuevo galán y revela cómo es llevar una relación a distancia: "Vamos con calma"

26/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Yiddá Eslava confirmó que está saliendo con un nuevo galán, con quien fue ampayada hace unos días. La actriz e influencer se mostró ilusionada con esta nueva etapa sentimental y contó que, pese a la distancia, ambos avanzan con tranquilidad. Sin embargo, esta vez prefiere mantener los detalles de su romance lejos de la exposición pública.

Yiddá cuida su nuevo romance

Durante una reciente conversación con 'América Espectáculos', la artista habló sobre su actual situación sentimental y dejó claro que atraviesa un momento distinto. Aunque todavía se encuentra conociendo mejor a su pareja, destacó las cualidades del empresario Giancarlo Merido y aseguró que solo tiene comentarios positivos sobre él.

"Es un chico lindo, bueno. Solo tengo palabras positivas para él, igual nos seguimos conociendo", dijo en un inicio son una sonrisa en el rostro.

Asimismo, Yiddá explicó que su relación se desarrolla a distancia, debido a que su actual pareja no vive en el mismo lugar que ella. Pese a esta situación, señaló que ambos se encuentran tranquilos y felices, mientras permiten que el vínculo avance sin apresurarse ni establecer expectativas que puedan generar presión.

A diferencia de etapas anteriores, la actriz reconoció que ahora tiene mayor cuidado con lo que comparte sobre su vida amorosa. Por ello, intenta publicar menos detalles y evitar que su relación quede demasiado expuesta. Según explicó, las experiencias que atravesó anteriormente le dejaron aprendizajes que ahora aplica para proteger esta nueva historia.

"Trato de no publicar mucho ni exponer, ahora con cautela, con tranquilidad, con paso firme. (Has aprendido la lección) La puedo fregar, pero aprendo y eso agradezco a la vida. Si no aprendes de errores o tus caídas, ¿para qué existen? Vamos con calma. Él no vive acá (Una relación a distancia) Sí, tranquilo y estamos felices", agregó.

¿Quién es el nuevo galán de Yiddá?

Hace unos días, Yiddá fue vista caminando de la mano con su acompañante por las calles de Miraflores. Ambos habían salido de un edificio y, lejos de intentar ocultarse, continuaron su recorrido con bastante naturalidad, dejando entrever la cercanía que existe entre ellos.

Pero el encuentro no habría quedado solo en una caminata. Al día siguiente, las cámaras volvieron a registrar a la actriz junto al mismo hombre. Esta vez, él apareció conduciendo el automóvil de Yiddá y, posteriormente, ambos fueron vistos compartiendo besos y abrazos en plena vía pública.

Aunque hasta el momento Yiddá Eslava no ha presentado oficialmente a su nuevo acompañante en sus redes sociales, sus recientes apariciones dejan ver que estaría disfrutando de esta nueva etapa sentimental. Además, sus declaraciones previas ya habían dado algunas pistas sobre la presencia de alguien especial en su vida.