Poder Judicial libera a sujeto que provocó muerte de niño de 4 años tras manejar sin licencia en Pachacútec

El pasado miércoles 19 de noviembre, se dio un terrible accidente de tránsito en Pachacútec que dejó un saldo de 13 personas heridas y un niño de solo 4 años fallecido. Con el pasar de las horas, se conoció que el chofer de la combi que impactó contra la minivan no contaba con licencia de conducir y en aparente estado de ebriedad.

A pesar de estos agravante, el Poder Judicial de Ventanilla decidió rechazar el pedido de la Fiscalía de otorgar nueve meses de prisión preventiva contra Berli Díaz Silva. Por ello, la familia Ramírez Loconi se encuentra destrozada al considerar que toda esta situación es una completa injusticia.

PJ libera a sujeto que provocó muerte de niño de 4 años

José Ramírez, padre del pequeño de solo 4 años que perdió la vida en este fatídico accidente, lamentó profundamente que el organismo de justicia dejara en libertad al responsable de arrebatarle a su hijo a pesar de las pruebas en su contra.

Según le indicó el fiscal y agentes de la Policía Nacional encargados de su caso, nadie entiende la razón de la decisión tomada por el juez César Augusto Riveros Ramos. Este mostró que el propio parte policial demostraba que el chofer responsable no contaba con sus documentos ya que anteriormente habían sido retenidos por manejar en estado de ebriedad.

"El fiscal me llamó y le dio la noticia. Estaba en la comisaria del Callao haciendo unos trámites cuando me dieron la noticia. La policía también me dice que está sorprendida porque no entienden porque el juez lo ha dejado en libertad. El fiscal me dijo que están apelando porque no están de acuerdo", indicó a Latina.

Vehículo no pasó por peritaje de rigor

Otro hecho que relató el padre es que la combi implicada en el accidente no pasó por el peritaje de rigor el cual demuestre si el mismo se encontraba en óptimas condiciones. Ello luego que el Berli Díaz Silva alegara que la razón de siniestro fue que los frenos del vehículo habían sufrido un desperfecto.

Anteriormente, se había señalada que este sujeto había manejado en estado de ebriedad y que tras chocar contra la minivan en Pachacútec, abandonó la escena en un auto que lo recogió.

De esta manera, el Poder Judicial liberó a sujeto que ocasionó el fallecimiento de un menor de solo 4 años en Ventanilla tras chocar su combi contra una minivan.