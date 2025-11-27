Costa Verde: Conoce el plan de desvío vehicular por competencia de los Juegos Bolivarianos 2025

27/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Atención conductores! Como parte de los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025, la Costa Verde permanecerá totalmente cerrada hasta las 4:00 p. m. de este jueves 27 de noviembre.

Como es de conocimiento, debido a la competencia de ciclismo contrarreloj y de ruta, esta importante vía estará imposibilitada para el tránsito de vehículos, y para evitar la mayor molestia posible en los conductores, ha sido habilitado un plan de desvío vehicular, el cual se da a conocer en la siguiente nota.

¿Por dónde deben movilizarse?

De acuerdo con lo informado por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), las bajadas Escardó, Bertolotto, Brasil, Marbella, San Martín, Balta y Armendáriz, permanecen cerradas desde las 11:00 p. m. del miércoles 26 y para la movilización de los ciudadanos, se dan a conocer las siguientes rutas alternas establecidas para que puedan dirigirse a sus destinos:

Para quienes circulan con dirección al sur , las rutas alternas son: la avenida Costanera, la avenida Juan Bertolotto, el jirón Comandante Espinar, la avenida Sucre, el jirón Diego Ferré, la avenida Del Ejército, la avenida Pérez Araníbar y los malecones de la Marina, Cisneros y Reserva.

En sentido norte , el tránsito será por el Malecón Grau, el Pasaje Rada, la avenida Chorrillos, la avenida Pedro de Osma, el Jr. 28 de Julio, Av. Miguel Grau, Av. Reducto, Av. 28 de Julio, Av. La Paz, Av. Ricardo Palma, Av. José Pardo, Av. Del Ejercito, Av. Pérez Aranibar, Av. Del Ejercito, Calle Diego Ferré, Jr. Tacna, Jr. Salaverry, Jr. Federico Gállese, Av. La Paz.

Plan de desvío vehicular

Más sobre los Juegos Bolivarianos

Los Juegos Deportivos Bolivarianos Ayacucho y Lima 2025 contarán con la participación de alrededor de 4 000 atletas y 1 600 oficiales, en 44 deportes y 65 disciplinas deportivas, de diferentes países de la región como Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá, Venezuela y Perú, llevándose a cabo desde el 22 de noviembre hasta el 7 de diciembre.

Además, El Salvador, República Dominicana, Guatemala y Paraguay han sido invitados al evento continental. Los atletas estarán distribuidos en 43 escenarios deportivos de las ciudades de Ayacucho y Lima; coadyuvando así a la promoción del deporte, y obteniendo un impacto económico y social positivo en el territorio peruano.

Entre los deportes que se desarrollarán destacan los siguientes: atletismo, béisbol, canotaje, gimnasia, natación, surf, tenis, vela, levantamiento de pesas, remo, squash, entre otros.

Este evento es el inicio del ciclo olímpico para nuestros atletas nacionales y se rigen bajo la Organización Deportiva Bolivariana (ODEBO) con la organización del Instituto Peruano del Deporte y el respaldo del Comité Olímpico Peruano.