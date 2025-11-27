Policías recibirán S/16 por hora por patrullar en su día libre, dispone el Gobierno

27/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Poder Ejecutivo ha aprobado recientemente una norma que establece que el personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) que patrulle voluntariamente o participe en operaciones focalizadas durante sus días de vacaciones o de franco, serán retribuidos con el pago de S/16 por hora.

Requisitos establecidos para el pago

Así lo dictaminó el Decreto Supremo N° 273-2025-EF, publicado en el diario El Peruano, que oficializa el pago por los servicios prestados siempre que el efectivo cumpla la jornada de siete horas ininterrumpidas al día. El patrullaje voluntario debe ser a pie o en moto.

Vale recarcar que el monto de S/16 por hora no es remunerativo ni pensionable, es decir, no está sujeto a cargas sociales y no forma parte del cálculo de beneficios laborales.

Policías beneficiados deberán tener el cargo de oficiales y suboficiales. No aplica para recién egresados.

Este beneficio está dirigido a agentes de la policía de armas en actividad. Deben contar con aptitud médica "A" y tener el cargo de oficiales, hasta el grado de mayor y suboficiales.

Limitaciones y procedimiento

En cuanto a los límites de prestación de los servicios, se decreta que los policías en franco solo podrán acumular hasta 15 días de servicio al mes. Aquellos agentes en vacaciones, no podrán servir más de 30 días al año bajo esta modalidad.

La excepción aplica a los suboficiales de tercera recién egresados, quienes continúan en periodo de adaptación a la función policial, según el documento.

Este servicio es estrictamente voluntario y no podrá realizarse simultáneamente con otras actividades extraordinarias autorizadas por convenio.

Para la subvención, los jefes de regiones y frentes policiales deberán organizar la convocatoria, inscripción, sorteo y supervisión del personal que haya participado.

Luego, la Dirección de Recursos Humanos de la Policía Nacional deberá enviar la lista de beneficiarios al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para su registro en el Aplicativo Informático de Recursos Humanos del Sector Público.

Según el Gobierno, esta entrega económica se financiará con el presupuesto del Ministerio del Interior (Mininter) y no requerirá de recursos adicionales del Tesoro Público.

