RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Calendario electoral 2026

JNE: candidatos definitivos a Elecciones 2026 serán proclamados el próximo 8 de diciembre

Willy Ramírez, miembro del pleno del Jurado Nacional de Elecciones, explicó que tras las primarias se conocerán los postulantes oficiales. El proceso incluye inscripción, tachas y resolución final en marzo.

Proclamación de candidatos para las elecciones de 2026 se dará el 8 de diciembre
Proclamación de candidatos para las elecciones de 2026 se dará el 8 de diciembre (Composición Exitosa)

26/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 26/11/2025

Síguenos en Google News Google News

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirmó que el próximo 8 de diciembre se conocerán los candidatos oficiales que participarán en las Elecciones Generales 2026. Así lo señaló en diálogo con Exitosa el miembro del pleno, Willy Ramírez, quien explicó que la proclamación se dará tras la culminación de las elecciones primarias que se desarrollarán entre el 30 de noviembre y el 7 de diciembre.

Ramírez exhortó a las organizaciones políticas a "elegir bien" en sus procesos internos, subrayando que la proclamación del 8 de diciembre marcará el inicio del camino formal hacia los comicios generales.

Inscripción de candidaturas

Una vez proclamados los candidatos, entre el 8 y el 23 de diciembre se abrirá el plazo para la solicitud de inscripción, que deberá incluir hojas de vida y demás requisitos exigidos por la ley electoral. Este paso es indispensable para que las postulaciones queden registradas oficialmente.

JNE solicita a los partidos "elegir bien" a sus próximos candidatos.
JNE solicita a los partidos "elegir bien" a sus próximos candidatos.

Etapa de impugnaciones

Posterior al proceso de votaciones internas, la institución dará inicio a la etapa de impugnaciones, que puede realizarse de dos formas:

Paul Jaimes y su disputa con Hernando de Soto: "Pretendía quedarse con todo el partido"
Lee también

Paul Jaimes y su disputa con Hernando de Soto: "Pretendía quedarse con todo el partido"

  • De oficio, mediante exclusiones realizadas por los Jurados Especiales Electorales (JEE).
  • Por tachas, a pedido de cualquier ciudadano inscrito en el RENIEC, lo que garantiza participación ciudadana en la fiscalización de las candidaturas.

Los JEE resolverán en primera instancia hasta el 26 de febrero de 2026, mientras que el Pleno del JNE tendrá hasta el 13 de marzo para emitir sus decisiones en segunda instancia.

Listas definitivas

De acuerdo con el cronograma, para el 14 de marzo de 2026 ya se contará con las listas definitivas de candidatos que competirán en las Elecciones Generales. Con ello, se cerrará el proceso de depuración y quedará definido el escenario electoral.

El anuncio del JNE establece un calendario claro para la definición de candidaturas rumbo a las Elecciones Generales 2026. Desde las primarias hasta la etapa de tachas y exclusiones, el proceso busca garantizar transparencia y participación ciudadana, asegurando que en marzo se conozca con certeza quiénes estarán en la contienda.

Elecciones 2026: Fiscalizadores y supervisores del JNE participarán en elecciones primarias este 30 de noviembre
Lee también

Elecciones 2026: Fiscalizadores y supervisores del JNE participarán en elecciones primarias este 30 de noviembre

Temas relacionados cronograma electoral Perú Elecciones Generales 2026 Perú inscripción candidaturas JEE JNE candidatos oficiales primarias partidos políticos

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA