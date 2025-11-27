Cajamarca: ONPE da plazo hasta el 3 de diciembre para declarar aportes en la campaña de Elecciones Municipales 2025

27/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La ONPE anunció que el próximo 3 de diciembre será la fecha límite para la segunda entrega de información financiera de aportes e ingresos recibidos y gastos efectuados por los partidos políticos y candidatos para la campaña electoral de las Elecciones Municipales Complementarias 2025 en Cajamarca.

Aportes para elecciones en Chota y Santa Cruz

Así lo dictó la entidad electoral mediante la Resolución Gerencial Nº 000007-2025-GSFP/ONPE publicada en el Boletín Oficial del diario El Peruano, oficializando el cronograma respecto a la presentación de esta información en el marco de las EMC 2025, donde se eligieron a alcaldes y regidores de los distritos de Pion, en la provincia de Chota, y de Ninabamba, en Santa Cruz.

Según la Ley de Organizaciones Políticas, las agrupaciones deben presentar su información financiera efectuada durante la campaña electoral en dos entregas obligatorias. Al respecto, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) estableció dos plazos máximos para la entrega.

El primero se debió efectuar durante la campaña electoral hasta el 5 de septiembre del 2025 y la segunda entrega se deberá realizar hasta este miércoles 3 de diciembre. El objetivo de esta medida es efectuar una verificación y control de estos aportes y gastos.

Los actores políticos involucrados deberán presentar su información financiera de campaña mediante una de estas vías:

Mesa de Partes de las Oficinas Regionales de Coordinación - ORC de la ONPE, ubicadas a nivel nacional. Mesa de Partes de la Sede Central de la ONPE, ubicada en Cercado de Lima.

El documento está firmado por la gerente de la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios, Lidia Flores Jesfen.

Elige local de votación para las Elecciones 2026

Como parte de la convocatoria a las elecciones generales del próximo 12 de abril del 2026, desde el 23 de noviembre, la ONPE habilitó la plataforma para que todos los ciudadanos puedan seleccionar hasta tres opciones de local de votación cercano a sus domicilios.

Según lo informado, la plataforma estará disponible desde el 23 de noviembre hasta el 14 de diciembre de 2025, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a través de tres idiomas: español, quechua y aymara. La selección de locales se podrá realiza



Vía versión web para computadoras de escritorio: el método de verificación de la identidad del usuario se realizará respondiendo tres preguntas personales. Vía versión web móvil: para verificar tu identidad debes escoger una de las dos modalidades: respondiendo tres preguntas personales y tomando una foto de tu DNI o mediante reconocimiento facial.

