Tragedia navideña: Hombre muere aplastado por árbol gigantesco cuando trabajaba en su armado

Por la época navideña, un municipio se alistaba para el armado de un árbol en el medio de una plaza, sin embargo, esto acabó convirtiéndose en una tragedia. La grúa que cargaba una parte del adorno perdió el control y terminó cediendo, cayendo sobre algunos de los trabajadores matando a uno de ellos.

Hombre no pudo escapar

El lamentable hecho ocurrió en la localidad de Largo São Sebastião, en la ciudad de Manaos, en el estado de Amazonas, al noreste de Brasil. Cerca de las 11 de la mañana del domingo 23 de noviembre, se realizaba la instalación del árbol, cuando un fallo causó el colapso y la muerte del empleado.

La estructura tenía una altura de 23 metros y se desplomó sobre varios trabajadores, dejando herido a Antônio Paulo Rodrigues de Souza de 40 años (fallecido posteriormente). y a su compañero Henes Libório Ramos (47), que se encuentra hospitalizado en condición estable tras sufrir la fractura de una pierna.

El operador de la grúa fue identificado como Antonio Benjamín de Lima Cunha (57), quien al ver que la grúa se iba a volcar saltó de la unidad. Este trabajador se encontraba con un traje de Papa Noel mientras se encontraba en el interior de la cabina.

La policía local inició una investigación para determinar las causas de la caída de la grúa, cuando se disponía a adornar la plaza frente al Teatro Amazonas. Se indaga fallos en los protocolos de seguridad en el montaje para determinar si fue una falla mecánica o un error humano.

Sobrecarga habría causado el accidente

Según la primera versión policial, Antonio Benjamín, quien controlaba el vehículo, seguía recibiendo prestaciones por discapacidad y no estaba en condiciones de hacerlo debido a estar de baja por problemas de salud. Fue detenido por las autoridades por los presuntos delitos de homicidio culposo y lesiones corporales.

El municipio lo había contratado solo para esa tarea, sin certificar su aptitud para operar esta máquina pesada. Se han informado sobre algunas irregularidades en el proceso de montaje, así como la falta del Limitador de Carga y del plan de izamiento. El estado de Amazonas está atendiendo a las familias de los afectados.

