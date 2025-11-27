Precio del dólar HOY en Perú: Así cotiza el tipo de cambio este jueves, 27 de noviembre

27/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El dólar no es solo una divisa internacional, también es una referencia fundamental para la estabilidad económica del Perú. Por ello, te revelamos cuál es el precio de esta moneda estadounidense en Perú y cómo cotiza el tipo de cambio este jueves, 27 de noviembre.

¿Cuál es el precio del dólar este jueves?

Desde los precios de los productos importados hasta el valor de los créditos, el comportamiento del dólar es una referencia fundamental. Pues bien, su variación impacta en múltiples aspectos de la vida económica nacional y finanzas personales, por lo cual, saber cuál es su valor de forma diaria te permite protegerte frente a su volatilidad.

Así que si estás pensando en cambiar o comprar dólares este jueves, no olvides consultar primero cuál es la cotización del tipo de cambio. Una entidad que te permite conocer esos datos diariamente es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) que te mostramos a continuación y así sepas si es el mejor momento para invertir con esta divisa.

JUEVES, 27 DE NOVIEMBRE COMPRA VENTA S/ 3.363 S/ 3.371

Recuerda que el dólar Sunat sirve para calcular el impuesto a la renta en Perú y es utilizado para ser considerado para el cálculo y pago de otros impuestos y temas de aduana. De acuerdo a los valores reflejados líneas más arriba, se evidencia que el dólar mantiene una tendencia a la baja, en comparación al día de ayer, miércoles 26 de noviembre, donde la cotización del dólar era el siguiente:

Miércoles 26 de noviembre: Compra: S/3.375 - Venta: S/3.383

Martes 25 de noviembre: Compra: S/3.380 - Venta: S/3.397

Tipo de cambio mercado paralelo

Entender cuál es el comportamiento del dólar te permite tomar decisiones estratégicas para reducir riesgos y aprovechar oportunidades. Así que otros datos que debes tener en cuenta es el precio de esa divisa en el mercado paralelo o casas de cambio en Perú. De acuerdo al portal cuantoestaeldolar.pe, el dólar cotiza de esta manera:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.360 | Venta S/ 3.385

Así cerró el dólar ayer: ¿Tendencia a la baja?

Por otro lado, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) dio a conocer a cuánto cerró el dólar ayer: en 3,3690, (con una apertura de 3,3700), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de 3,3654, con un máximo de 3,3700 y un mínimo de 3,3600.

Recuerda que el precio del dólar puede variar por distintos factores, entre ellos:

Oferta y demanda de dólares.

Política monetaria de EE. UU.: Cuando la Reserva Federal (FED) sube sus tasas de interés, el dólar tiende a fortalecerse frente a otras monedas.

el dólar tiende a fortalecerse frente a otras monedas. Situación económica del Perú: Factores como la inflación, el crecimiento del PBI, la confianza de los inversionistas o la estabilidad política influyen en el valor del sol frente al dólar. Precio de los minerales.

la confianza de los inversionistas o la estabilidad política influyen en el valor del sol frente al dólar. Incertidumbre política en el país.

Así que si estás pensando en comprar o vender dólares, primero mantente informado sobre cómo cotiza en la jornada de este jueves, 27 de noviembre, y cuál fue su comportamiento en los días previos para saber si es el mejor momento o no.