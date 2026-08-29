Leandro Paredes cuestiona sanción de FIFA tras incidente en la final del Mundial 2026: "Exagerada"

29/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La final entre Argentina y España del Mundial 2026 todavía da qué hablar. Leandro Paredes habló sobre los 10 partidos de suspensión que le impuso FIFA por los incidentes ocurridos después del partido del 19 de julio y dejó clarito que no está de acuerdo con el castigo.

Leandro Paredes en desacuerdo con sanción

Después del triunfo de Boca Juniors sobre Lanús, Paredes fue consultado en zona mixta por la decisión de FIFA y no dudó en mostrar su molestia. Cuestionó principalmente la diferencia entre su castigo y el que recibió Gavi, futbolista español que también estuvo involucrado en los cruces posteriores a la final.

"Parece exagerada, porque lo raro es que a Gavi le dieron una fecha y es el que me pega una piña en el pecho. Pero bueno, ya está. Ahora queda apelar y ver si pueden reducir la sanción, nada más", declaró Leandro Paredes.

El futbolista deberá cumplir 10 partidos de suspensión con la selección argentina y pagar una multa de 90 mil dólares. La sanción llegó después de que la Comisión Disciplinaria de FIFA analizara los incidentes registrados tras el partido por el título mundial.

La resolución también alcanzó a otros integrantes de la selección argentina. Nahuel Molina recibió siete partidos de suspensión y una multa de 90 mil dólares.

Thiago Almada recibió una suspensión de un partido y una multa de 30 mil dólares. Por su parte, Roberto Ayala, integrante del cuerpo técnico argentino, fue sancionado con tres partidos y también deberá pagar 30 mil dólares.

En el caso de España, Gavi recibió un partido de suspensión y una multa de 30 mil dólares, tras los incidentes registrados después de la final del Mundial.

Argentina prepara la apelación

El futbolista sabe que todavía existe la posibilidad de apelar y espera que FIFA pueda cambiar la cantidad de partidos que tendrá que cumplir. "Creo que se puede reducir porque, para mí, es excesiva. Hay gente que trabaja en eso y ojalá se pueda", señaló.

La AFA ya viene trabajando en la estrategia para presentar una apelación. La federación espera contar con los fundamentos completos de la resolución para recurrir ante la Comisión de Apelaciones de FIFA y, si fuera necesario, llevar el caso hasta el TAS.

Por ahora, Leandro Paredes mantiene una sanción de 10 partidos con Argentina tras los incidentes de la final del Mundial 2026. El futbolista cuestiona que su castigo sea tan alto frente al único partido impuesto a Gavi, mientras la AFA prepara la apelación con la intención de reducir las sanciones.