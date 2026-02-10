Gianluca Lapadula y su IMPENSADA publicación tras ampay con misteriosa mujer: ¿Confirma su separación?

10/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¡En medio del escándalo! Gianluca Lapadula impactó con publicación que dejaría entrever una separación de Alessia Macri, madre de sus hijos. Ello en medio de su controvertido ampay donde se le vería con una misteriosa joven en Barcelona.

Ampay de Gianluca Lapadula en Barcelona

Los 10 años de matrimonio de Gianluca Lapadula y Alessia Macri estaría en la mira. Pues bien, el programa de 'Magaly TV: La Firme' reveló imágenes que pondrían en 'jaque' al futbolista ítalo-peruano al ser visto en el concurrido restaurante y discoteca Gatsby.

De acuerdo a la escena difundida en televisión, se ve al 'pelotero' de la Selección Peruana de fútbol disfrutando de un baile y compartiendo junto a una joven de cabello corto; sin embargo, lo que sorprendió a sus hinchas y fanáticos fue verlo muy cerca a la misteriosa fémina y que acercara su rostro al de ella para luego tocarle el mentón.

Pese a la oscuridad del escenario, los reporteros de Magaly Medina sostuvieron que debido a la cercanía, se podría entrever una escena de besos, aunque no con gran precisión.

Tras esa tremenda bomba que remeció la farándula peruana, muchos se sintieron completamente decepcionados del 'Bambino de los Andes' al ser considerado como uno de los últimos futbolistas fieles, pues incluso renovó votos con la madre de sus hijos a los cuatro años de casados.

Última publicación de Lapadula en redes

Como era de esperarse, Magaly Medina no tardó en cuestionar a Lapadula al ser visto cariñoso con la joven en Barcelona. Asimismo, expresó: "No sé si es un chape o no, como dice el narrador de este reportaje, no sabemos si pegó en el travesaño o si fue gol. (...) Teníamos otra imagen de él, ¿no? Salvo aquella vinculación que le hicieron con chicas faranduleras que habían pasado supuestamente una tarde juntos en el altamar, pero no se vio nada".

Aseguró que las imágenes no coincide con el perfil de hombre correcto y respetuoso que el propio futbolista proyectó durante años. Además, señaló que, hasta el momento, se tiene entendido que sigue formando parte de una familia y que solo él podría aclarar la naturaleza exacta de esta salida nocturna.

En medio de ese escándalo, 'Lapagol' sorprendió con su última publicación en su cuenta de Instagram, que brilló por la ausencia de su esposa. Pues bien, el futbolista compartió imágenes de él con una camiseta de la Bicolor y otros regalos que recibió por su cumpleaños número 36. El post causó revuelo, puesto que él siempre subía fotos de su familia, lo que podría dejar entrever para sus seguidores que su matrimonio "estaría en la cuerda floja".

Última publicación de Gianluca Lapadula.

Reacción de Lapadula tras ampay

Finalmente, el 'Bambino de los Andes' optó por limitar los comentarios en sus redes sociales como Instagram, en un aparente intento de evitar cuestionamientos y críticas por su accionar en el club nocturno en el centro de Barcelona con una mujer que no es su esposa y madre de sus tres hijos.

Hasta el momento, el futbolista no se ha pronunciado sobre la escena difundida por 'Magaly TV: La Firme' y tampoco ha aclarado si se encuentra separado o divorciado de Alessia Macri.

Decisión de Lapadula tras ampay con otra mujer: Limitó comentarios.

