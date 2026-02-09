¿Viajas por San Valentín a la selva? Senamhi advierte temperaturas hasta los 39 °C y tormentas en la región Loreto

09/02/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

¡Atención! El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió que para esta semana, la región Loreto presentará temperaturas con una sensación térmica que podría alcanzar los 39 °C. A continuación, te contamos los detalles por si estás por viajar al oriente del Perú durante el fin de semana de San Valentín.

Se registrará calor, lluvias y hasta tormentas

De acuerdo con lo reportado por la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, desde el lunes 9 al miércoles 11 de febrero se registrarán temperaturas que van entre los 32 °C y 33 °C, con una sensación térmica que podría alcanzar los 36 °C, con la posibilidad de que pueda ascender hasta los 39 °C en algunos sectores.

Asimismo, para las horas de la tarde se prevé la ocurrencia de lluvias aisladas, las cuales se intensificarán hacia el final de la semana. Estas precipitaciones contribuirán a generar un ligero descenso de las temperaturas en la citada región.

Del mismo modo, según su pronóstico, desde la tarde del jueves 12 hasta el lunes 16, se esperan tormentas en diferentes zonas de Loreto, coincidiendo con las celebraciones del Carnaval y el Día de la Amistad y San Valentín.

Desde la tarde del jueves hasta el lunes se esperan tormentas en diferentes zonas de la región, lo que contribuirá a un ligero descenso de las temperaturas.



Bajo estado de emergencia por intensas precipitaciones pluviales

El pasado miércoles 4 de febrero, el Poder Ejecutivo declaró en estado de emergencia por 60 días calendario a varios distritos de 21 regiones del Perú por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales.

De acuerdo con el Decreto Supremo N.º 019-2026-PCM, la medida también alcanza a la región Loreto y sus respectivas provincias: Alto Amazonas, Loreto y Maynas.

Según el dispositivo, son aproximadamente 179 distritos los que estarán bajo estado de emergencia, a fin de que se ejecuten las "medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de reducción del muy alto riesgo existente, así como de respuesta y rehabilitación que corresponda".

Durante este período, los Gobiernos regionales y locales comprendidos en el presente decreto supremo, realizarán las labores correspondientes con la coordinación técnica y seguimiento del INDECI y la participación del Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Ministerio de Vivienda, Ministerio del Interior, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de la Mujer y MIDIS; y demás instituciones públicas y privadas involucradas.

Dichas acciones deberán tener nexo directo de causalidad entre las intervenciones y el evento, y podrán ser modificadas de acuerdo a las necesidades y elementos de seguridad que se vayan presentando durante su ejecución, sustentadas en los estudios técnicos de las entidades competentes.

Finalmente, sobre la implementación de las acciones previstas en el presente decreto supremo se financia con cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.