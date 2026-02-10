Cecilia García reveló que Podemos Perú acordó que de llegar al Gobierno "sacarán adelante" a Petroperú

10/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, la candidata a la vicepresidencia y al Senado por Podemos Perú, Cecilia García, reveló que de llegar al Gobierno, el partido político al que pertenece buscará "sacar adelante" a Petroperú y consideró que se debe hacer una limpieza de funcionarios.

Plantea reorganización en Petroperú

Durante diálogo con Katyusca Torres Aybar para Exitosa Te Escucha, la excongresista de la República indicó que se debe reorganizar la administración de Petroperú. Según precisó, en Podemos Perú se tiene una idea clara de cuáles son los objetivos y prioridades en el país.

"Hemos quedado en sacar adelante Petroperú, definitivamente se tiene que reorganizar la administración, las gollerías no las acepta ni la derecha ni la izquierda (...)", dijo a nuestro medio, este martes 10 de febrero.

Es así como, García consideró como "columnas más importantes" para el desarrollo del país a la seguridad ciudadana y la educación. Además, señaló que Petroperú también se encuentra dentro de los temas a tocar por el partido político. "Hay una sobrepoblación que además va a impedir que el trabajo sea eficiente", precisó.

Al respecto, la candidata planteó que se debe hacer "una limpia" dentro de la empresa como parte de la solución ante la problemática existente. Según detalló, no se encuentra a favor de la privatización de la misma, debido a que el Estado peruano se encuentra en "obligación" de administrar correctamente "el manejo de algunas cosas básicas que como país debemos tener el control".

García critica encuestas

En otro momento, Cecilia García fue consultada sobre las encuestas en el marco de las Elecciones Generales 2026. Sobre ello, la excongresista consideró que estas son para "quien tiene plata y no le gusta hacer campaña"; por el contrario, indicó que Podemos Perú prefiere invertir su dinero en visitar diversas regiones.

"Lo que si me preocupa es que traten de mantener a Keiko Fujimori, a los mismos de siempre como si la población les va a creer y va a creer en una tendencia. Yo no lo creo más, para mí las encuestas son un negocio. Que se llenan de plata durante la campaña electoral y allá los que quieran pagar tendencia", enfatizó Cecilia García.

De esta manera, la candidata a la vicepresidencia y al Senado por Podemos Perú, Cecilia García, expuso cuáles son los principales puntos en los que el partido Podemos Perú, se enfocará en el marco de las Elecciones Generales 2026.