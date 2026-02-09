Yape y Plin ya pueden usarse para recibir sueldos: Así funciona la nueva modalidad autorizada por el Ejecutivo

09/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Poder Ejecutivo publicó el reglamento de la Ley N.° 32413, que autoriza el uso de billeteras digitales como Yape y Plin para el pago de sueldos y otras obligaciones laborales. Con esta medida, los trabajadores podrán elegir recibir su remuneración mensual en cuentas de dinero electrónico vinculadas a estas plataformas, convirtiéndose en una alternativa a las cuentas bancarias tradicionales.

De acuerdo con la norma, el trabajador tiene el derecho de decidir de manera libre e informada dónde desea recibir su salario. Esta elección puede ser comunicada al empleador dentro de los diez días hábiles de iniciada la relación laboral y puede modificarse en cualquier momento durante el vínculo.

El empleador, por su parte, está obligado a realizar el depósito íntegro y dentro de los plazos establecidos, sin generar costos adicionales para el trabajador.

Aprobación del Reglamento de la Ley N° 32413.

El pago mediante billeteras digitales estará bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y deberá realizarse a través de plataformas interoperables autorizadas por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). La acreditación del salario se respaldará con la boleta de pago o constancia correspondiente, ya sea en formato físico o digital.

Obligaciones del empleador

El reglamento establece sanciones para los empleadores que obliguen o presionen al trabajador a recibir su sueldo en una entidad financiera o billetera específica, así también para lo que impidan o retrasen el cambio de cuenta elegido por el trabajador. Estas disposiciones buscan garantizar que la decisión sea voluntaria y que no existan prácticas abusivas en el proceso de implementación.

Normas reglamentarias relativas a obligación del empleador.

Aplicación en el sector público

Para los trabajadores del sector público, la medida se aplicará de manera progresiva, sin restricciones ni condicionamientos, conforme a lo que disponga el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a través de la Dirección General del Tesoro Público.

El uso de billeteras digitales ha crecido de manera exponencial en el país. Según datos recientes, seis de cada diez compras online ya se pagan con estas plataformas, lo que refleja la confianza de los usuarios en su seguridad y practicidad. La incorporación de esta modalidad en el pago de sueldos representa un paso más hacia la digitalización de la economía y la inclusión financiera.

La medida abre nuevas posibilidades para millones de trabajadores, especialmente aquellos que no cuentan con acceso a servicios bancarios tradicionales. Sin embargo, también plantea retos en materia de educación financiera y seguridad digital. El éxito de esta iniciativa dependerá de la capacidad de las instituciones para garantizar transparencia, confianza y protección de los usuarios.